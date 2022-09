»Die wirtschaftliche Situation in vielen deutschen Kliniken und Pflegeeinrichtungen spitzt sich zurzeit dramatisch zu«, sagte der Grünenpolitiker Dahmen dem SPIEGEL. »Nach zweieinhalb Jahren Pandemie leiden viele Krankenhäuser und Heime einerseits unter dem sich ausweitenden Personalmangel und kommen anderseits zusätzlich durch die stark angestiegenen Energiepreise vielerorts an die Grenze ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit.« Mit zielgerichteten Hilfsmaßnahmen müsse die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens als Teil der kritischen Infrastruktur gesichert werden, so Dahmen.

Dazu setzen die Grünenpolitiker auch auf rasche Strukturreformen in der Krankenhauslandschaft sowie auf die Einrichtung eines Klimaschutzfonds für das Gesundheitswesen. »Im Schnitt verbraucht ein Krankenhausbett heute bereits so viel Energie wie ein Einfamilienhaus«, schreiben die Abgeordneten Dahmen, Maria Klein-Schmeink, Armin Grau und Kordula Schulz-Asche. Ziel müsse es daher sein, »den Weg zu einem klimaneutralen Gesundheitswesen zu beschleunigen und die Abhängigkeit der Gesundheitseinrichtungen von fossilen Energien rasch zu vermindern«.