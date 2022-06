Reduzierung der kostenlosen Bürgertests Bundesländer rebellieren gegen Lauterbach-Vorstoß

»Es ist wichtig, dass die Menschen ein kostenloses Testangebot haben«, sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). »Aufgrund steigender Infektionszahlen ist dies notwendig.« Auch die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) krisierte gegenüber den RND-Zeitungen die Einschränkung. Die Testpflicht in Schulen, Kitas und fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens sei abgeschafft worden, so Behrens. »Ich halte es aber für einen klugen Ansatz, auch bis auf Weiteres kostenlose Tests für all diejenigen zur Verfügung zu stellen, die sich freiwillig testen möchten.« Die Finanzierung sei weiterhin Aufgabe des Bundes.