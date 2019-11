Kramp-Karrenbauer stellt Vertrauensfrage Die Waffe der Schwachen

Viele in der CDU haben erhebliche Zweifel daran, ob sie im vergangenen Jahr die richtige Vorsitzende gewählt haben. Annegret Kramp-Karrenbauers knapper Sieg über Friedrich Merz hat die Partei nicht befriedet. Der Machtkampf ging danach weiter, als habe es keine Entscheidung gegeben. Merz machte klar, dass er weiterhin als Alternative zur Verfügung steht. Kramp-Karrenbauer trug mit einer Reihe von Fehlern dazu bei, dass das noch immer eine Option ist.

Klar war aber, dass die CDU die Führungsfrage nicht auf dem Leipziger Parteitag entscheiden würde. Und das nicht nur deshalb, weil formal keine Wahl ansteht. Christdemokraten wechseln ihre Vorsitzende nicht nach einem Jahr aus. Das zumindest unterscheidet sie noch von den Sozialdemokraten.

Kramp-Karrenbauer sagte gleich zu Beginn ihrer Rede, die Leute interessierten sich nicht für Personaldebatten. An keiner anderen Stelle applaudierten ihre Zuhörer so heftig. Sie waren genervt von Merz' Attacken gegen Merkel und die Bundesregierung. Sie wollten keine Neuauflage des Duells Merz gegen Kramp-Karrenbauer. Die von manchen erhoffte Revolution war früh abgesagt.

Das war eine gute Nachricht für die Parteivorsitzende. Umso unverständlicher, dass sie ohne Not für den dramatischsten Moment des Parteitags sorgte. Sie hätte mit einer starken Rede Zweifel an ihrer Eignung zerstreuen können. Sie hätte eine Idee davon geben können, wohin sie die CDU führen will. Sie sagte stattdessen, wenn die Partei ihren Weg nicht mitgehen wolle, "dann lasst es uns heute auch beenden". Für einen Moment war es totenstill im Saal.

Wenn die Vorsitzende die Führungsfrage selbst stellt, dann ist sie offen

Deutlicher als mit diesen Worten hätte Kramp-Karrenbauer nicht ausdrücken können, wie prekär ihre Stellung ist. Die Vertrauensfrage stellen Politiker dann, wenn sie keinen anderen Ausweg mehr wissen. Sie ist die Waffe der Schwachen. Wer sie stellt, wirft sein politisches Überleben in die Waagschale. Die Vertrauensfrage darf man in einem Politikerleben nur ganz selten einsetzen.

Ausgerechnet Kramp-Karrenbauer ist dafür verantwortlich, dass vom Parteitag vor allem die ungeklärte Machtfrage in Erinnerung bleiben wird. Was Merz nicht vermocht hätte, hat seine Widersacherin für ihn erledigt. Politiker beschweren sich gerne darüber, dass sich Journalisten nicht für ihre Inhalte interessieren, sondern nur für Personaldebatten. Die CDU-Chefin hat diese Debatte selbst befeuert.

Wenn die Vorsitzende die Führungsfrage selbst stellt, dann ist sie offen. Und sie bleibt es, weil es in Leipzig keine Möglichkeit gibt, sie zu klären. Dass die Delegierten nach Kramp-Karrenbauers Rede minutenlang Beifall spendeten, bedeutet nichts. Dass niemand aufstand, um die Vorsitzende direkt herauszufordern, auch nicht.

Personaldiskussionen sollte man dann führen, wenn sie anstehen. Dieses elementare Prinzip politischer Klugheit hat Kramp-Karrenbauer verletzt. In einem Jahr will die Union ihren Kanzlerkandidaten bestimmen. Dann muss sich Kramp-Karrenbauer ohnehin einer Vertrauensfrage stellen. Es wäre besser gewesen, wenn sie bis dahin gewartet hätte.