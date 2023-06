Der Bund geht im Ringen um die Reform des Klinikwesens in Deutschland weiter auf die Länder zu. In einem angepassten Eckpunktepapier vor den Beratungen zwischen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und den Ressortchefs der Länder, das dem SPIEGEL vorliegt, wird etwa die geplante Zuweisung von medizinischen Leistungen (Leistungsgruppen) an gewisse Krankenhäusertypen weiter verwässert.