In der Bundesregierung hofft man, dass eine konzertierte Aktion der verschiedenen Ressorts den Prozess zur schnellen Steigerung der Produktion in Deutschland beitragen kann. Denkbar sei zum Beispiel, neue Produktionsstätten durch das Wirtschaftsressort zu fördern. Das Außenministerium, so die Idee, könnte bei Schwierigkeiten bei der Einfuhr von speziellen Teilen oder Rohstoffen aus dem Ausland helfen. Im Kanzleramt und Wehrressort plant man, die Treffen mit der Industrie in regelmäßigen Abständen zu wiederholen.