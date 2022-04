Frieden kann man kaufen – neuerdings beim Bäcker, für 3,99 Euro. So viel kostet das »Peace«-Brot, ein rundes Roggenlaib, das mit einem Peace-Zeichen bestaubt wurde. Verkauft wird es von einem Berliner Ökobäcker. Es verkauft sich gut, sagt die Verkäuferin. Friedensbewegung als Konsum-Akt.

Ist das alles, was von der Friedensbewegung, die einmal in Deutschland so mächtig war, übrig geblieben ist? Im Westen demonstrierten in den frühen 1980er Jahren Zehntausende gegen Aufrüstung, auch die Grünen verstanden sich lange als Friedenspartei. Im Osten Deutschlands entstand aus den kirchlichen friedensbewegten Gruppen die Opposition, die schließlich zum Fall der Mauer 1989 beitrug.

Zur Autorin Foto: Sven Gatter Sabine Rennefanz, Jahrgang 1974, betrachtet in ihrer Kolumne »Heimatkunde« die deutsche Politik und Gesellschaft nicht nur, aber auch aus der Perspektive ihrer ostdeutschen Herkunft. Sie ist studierte Politikwissenschaftlerin, war Redakteurin bei der »Berliner Zeitung« und wurde 2011 mit dem deutschen Reporterpreis ausgezeichnet. Mitte März 2022 erscheint ihr neues Buch »Frauen und Kinder zuletzt« über Gerechtigkeit in gesellschaftlichen Krisen im Ch. Links Verlag.

Deutschland sah sich auch nach 1989 als pazifistischer Handelsstaat. Joschka Fischer, der grüne Außenminister, der mehr militärischen Einsatz forderte, galt nicht als Visionär, sondern als Kriegstreiber. In den vergangenen Wochen und Monaten passierten dramatische Veränderungen – und die deutsche Friedensbewegung wirkt hirntot, sprachlos. Gibt es sie überhaupt noch? Oder braucht man sie nicht mehr, so wie Telefonzellen und Pferdekutschen?

In den Kolumnen, Talkshows und Leitartikeln überschlugen sich in den vergangenen Tagen die Forderungen nach Waffen für die Ukraine. Am lautesten rief dabei ausgerechnet der grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter , unterstützt von einem lauten Chor von Journalisten, Aktivisten, Wissenschaftlern auf Twitter. Auf dem Kanal ist zwar nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung vertreten, aber ein wortgewaltiger.

Wer nach Frieden fragt, hat es derzeit schwer durchzudringen, ohne mundtot gemacht zu werden.

Und schließlich gab die Bundesregierung dem öffentlichen Druck nach, nachdem sie noch am Montag Waffenlieferungen ausgeschlossen hatte. Waffen gleich Frieden, es scheint im Moment keine andere Gleichung in der deutschen Öffentlichkeit zu geben. An den Abendbrottischen der Republik wird über die Vor- und Nachteile von Füchsen, Mardern, Geparden und Leoparden gestritten.

Der Tod der Friedensbewegung hat einmal damit zu tun, dass der öffentliche Diskurs von einer seltsamen Einseitigkeit geprägt ist, die erschreckt, die aber viele schon so komplett als normal verinnerlicht haben, dass sie gar nicht mehr hinterfragt wird. Wer nach Frieden fragt, hat es derzeit schwer durchzudringen, ohne mundtot gemacht zu werden. Man steht ständig unter Druck, sich positionieren zu müssen. Und zwar auf der »richtigen Seite«. Pazifist ist ein Schimpfwort geworden. Pazifisten sind im besten Fall die neuen Lachnummern der Nation – oder Schlimmeres. Der Netzexperte und Autor Sascha Lobo beschreibt Pazifisten als selbstgerechte Lumpen. Es klingt, als sollte Pazifismus eigentlich strafbar sein.

Zuvor hatte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff die Organisatoren der Ostermärsche bereits als »fünfte Kolonne Putins« herabgewürdigt. Sie versuchten den Westen zu schwächen und die Ukraine zu diskreditieren, sagte der Politiker . Was ist das für ein Verständnis von Meinungsfreiheit? Sollte es nicht eben noch die Stärke des Westens sein, widerstreitende Meinungen auszuhalten, ohne gleich Verschwörungstheorien zu verbreiten? Während ich das schreibe, spüre ich im gleichen Moment den Druck, im nächsten Satz klarstellen zu müssen, wie ich zur Ukraine stehe und dass ich Waffenlieferungen durchaus befürworte. Ich finde den deutschen Pazifismus auch oft selbstgerecht. Gleichzeitig frage ich mich, ob die lauten Rufe nach Waffenlieferungen aus gemütlichen Büros heraus nicht auch selbstgerecht sein können. Weil man auf der richtigen Seite stehen will.

Es gibt einen Zwang zum Bekenntnis: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Manche sagen, es liege an der Coronapandemie, die Deutschen hätten in den vergangenen zweieinhalb Jahren verlernt, miteinander zu reden, ohne sich gegenseitig fertigzumachen. Der Austausch findet vor allem in den sozialen Medien statt und wird oft mit militanter Härte geführt. Doch es gibt noch andere Gründe für die Schwäche der Friedensbewegung: Es fehlt an jüngeren, intellektuell beweglichen Identifikationsfiguren und an einer wirkmächtigen Sprache, die auf der Höhe der Zeit ist. Eine Bewegung, die eine Vorstellung von Frieden formulieren kann, ohne in koloniales Denken zu verfallen. Vergangene Woche veröffentlichten verschiedene Künstler und Intellektuelle einen offenen Brief an Kanzler Scholz. Sie fordern, die »vorherrschende Kriegslogik durch eine mutige Friedenslogik« zu ersetzen.

Sie fordern darin die Bundesregierung auf, die Waffenlieferungen an die Ukraine einzustellen und auf eine Kapitulation des Landes hinzuwirken. »Die Vermeidung von immer mehr Opfern, Zerstörungen und einer weiteren gefährlichen Eskalation muss daher absoluten Vorrang haben«, heißt es in dem Brief. Unterzeichnet wurde er von Leuten, von denen man lange nichts gehört hat, wie der Liedermacher Konstantin Wecker, der ehemalige Uno-Diplomat Hans-Christoph Sponeck, die ostdeutsche Schriftstellerin Daniela Dahn. Es sind die Kriegskinder, die da schreiben: Jahrgang 1938, 1939, 1941. Der Jüngste der Unterzeichner ist 72 Jahre alt. Man kann aus ihrem biografischen Erleben ihre Ängste verstehen, dass sie dagegen sind, dass 77 Jahre nach dem Krieg deutsche gegen russische Panzer rollen. Doch sie verharmlosen Russlands brutale Unterdrückung und sie unterschätzen die Bedeutung, die für eine jüngere Generation Heimat, Identität, nationale Selbstbestimmung hat. Die Zeit der Kolonien ist vorbei. Die Sprachlosigkeit zeigt sich auch bei SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, er wurde in der Friedensbewegung der achtziger Jahre politisiert. Dass er die militaristische Schlagseite der Debatte kritisiert hat, sorgte für viel Aufmerksamkeit. Interessanter ist aber, was er in dem Interview davor gesagt hat. »Es gibt nicht die eine Antwort, das müssen wir endlich auch verstehen, schwere Waffen, sind nicht nie alleinige Herausforderung, wir müssen über politische Dinge, über Diplomatie.... Guterres, der Generalsekretär, ist heute in Moskau.«