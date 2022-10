Deutschland indes hält wenig von einer zentralen Ausbildungsstätte. Bei der Bundeswehr heißt es, allein der Aufbau eines großen Trainingslagers in Polen brauche viel Zeit, zudem müsste ein solches Camp aufwendig gegen mögliche Ausspähungen durch die russischen Geheimdienste und auch mögliche Angriffe oder Sabotage-Aktionen geschützt werden. Als Beleg wird angeführt, dass es konkrete Hinweise gebe, dass die Lehrgänge für ukrainische Soldaten in Wildflecken oder Idar-Oberstein von Russland mit Drohnen beobachtet worden seien.

Bundeswehr plant eigene Lehrgänge in Deutschland

Am Ende wurde auf der Arbeitsebene ein Kompromiss gefunden. So sollen die Polen eine Art kleines Hauptquartier, im Militär-Sprech »Forces Headquarter« genannt, aufbauen und bekommt dafür EU-Mittel. Statt einem zentralen Trainingslager soll es einzelne Lehrgänge in den EU-Ländern geben. Deutschland plant bereits eigene Schulungen durch die Bundeswehr. So könnte das Heer ukrainische Kommandeure in einem Gefechtssimulationszentrum in Taktik schulen, auch Pioniere, Minenräumer, Sanitäter und andere Spezialisten sollen in Deutschland trainiert werden.