Krieg in der Ukraine Hört auf, über Waffen zu streiten!

Der Streit um die Waffenlieferungen verdeckt eine tiefere, ideologischere Auseinandersetzung in der Bundesregierung: Die Waffen-Forderer – Grüne, FDP – gehören zu jenen, die sich in einer Abwehrschlacht wie im Zweiten Weltkrieg wähnen (deshalb ist auch so oft von der Verteidigung ›unserer‹ Freiheit die Rede), deren Ziel die Kapitulation Russlands und die völlige Niederlage Putins ist. Gebündelt wird diese Haltung in der Rede von EU-Ratspräsidentin Ursula von der Leyen, in der sie am vergangenen Mittwoch sagte: »Europa wird siegen«. Doch die menschlichen Kosten tragen bisher die Ukrainer und ihre Armee, nicht die Europäer. Das weiß von der Leyen natürlich, deshalb das Heldenpathos.

Die andere Seite – vor allem die SPD – hat die Hoffnung auf einen Kompromiss nicht verloren und sieht Putin als jemanden, mit dem man sich zur Not arrangieren muss. Balance of Power, sagte man früher dazu. Das sind zwei gegensätzliche, sich widerstrebende Positionen, in einer Regierung. Schwierig. Und je länger der Krieg dauert, gewinnen diese Positionen eine eigene Dynamik. Dabei müsste doch alles getan werden, um eine Eskalation zu vermeiden.

Der »Zeit«-Redakteur Jochen Bittner schrieb auf Twitter: »Dieses Panzer-Mikado, dieses ›Wir bewegen uns erst, wenn die USA sich bewegen‹, sich ›Führungsmacht‹ zu nennen, ohne die Initiativverantwortung für die europäische Sicherheit wahrzunehmen, ist als deutsche Sonder-Trägheit natürlich auch ein deutscher Sonderweg.«

Ich muss sagen: Nach zwei deutschen Kriegen, die Millionen von Menschenleben kosteten, Europa bis zur Unkenntlichkeit verwüsteten und mit ihren psychischen und mentalen Folgen bis ins 21. Jahrhundert wirken, bin ich ganz dankbar für die so genannte Trägheit. Man könnte sie auch anders nennen: Besonnenheit, Umsicht.