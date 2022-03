Brief an Parteispitze, Baerbock und Habeck Grünenmitglieder fordern Ende deutscher Waffenlieferungen an die Ukraine

Keine weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine: Das fordern Dutzende Grünenmitglieder nach SPIEGEL-Informationen in einem Brief an die Parteispitze sowie Wirtschaftsminister Habeck und Außenministerin Baerbock.