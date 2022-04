In den Streit über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine kommt Bewegung. Die Bundesregierung muss sich mit dem Antrag des Rüstungskonzerns Rheinmetall befassen, der Ukraine 100 Marder-Schützenpanzer zu liefern. Darüber werde man »zeitnah« entscheiden, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der Konzern bemühe sich zunächst um eine Exportgenehmigung für die Fahrzeuge in ihrem aktuellen Zustand, mit dem Ziel, sie in den kommenden Monaten einsatzbereit zu machen.