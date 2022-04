Russland hat für die Abholung der 40 von der Bundesregierung ausgewiesenen Diplomaten unter anderem eine Regierungsmaschine vom Typ Iljushin Il-96 nach Deutschland geschickt. Nach SPIEGEL-Informationen landete am frühen Freitagmorgen ein Jet aus der russischen Regierungsflotte auf dem Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Damit die klandestine Abholaktion nicht auffällt, wurde das Flugzeug zunächst am früheren Terminal des Flughafens Berlin-Schönefeld geparkt.

Für die Landung des Regierungsjets musste Moskau im Vorfeld eine Sondergenehmigung beantragen, da derzeit kein russisches Flugzeug in den EU-Luftraum einfliegen darf. Parallel zu dem Regierungsjet sollen von München und Frankfurt am frühen Nachmittag weitere russische Diplomaten mit ihren Familien mit Turkish-Airlines-Flügen über Ankara und Istanbul nach Moskau fliegen. In beiden Städten unterhält Russland ein Generalkonsulat.

Die Bundesregierung hatte am Montag 40 russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt und ihnen damit fünf Tage gegeben, Deutschland zu verlassen . Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass alle 40 Botschaftsmitarbeiter nur zur Tarnung als Diplomaten akkreditiert waren. Tatsächlich sollen sie in Deutschland für die diversen russischen Geheimdienste spioniert haben.

Die Operation Ausreise war offenbar bis ins letzte Detail geplant. So handelte Russland für die kommerziellen Flüge aus, dass das Gepäck der vermeintlichen Diplomaten und ihrer Familien direkt an die Maschinen gebracht und nicht kontrolliert wird, allein in Frankfurt am Main sollen es drei Tonnen sein. In Berlin geht man davon aus, dass die russischen Geheimdienstler sensitives Spionagematerial und Technik mit nach Hause nehmen wollen.