Krieg in der Ukraine Zehntausende unterzeichnen Brief gegen Lieferung schwerer Waffen

Gut 72.000 Menschen haben bis zum frühen Samstagnachmittag den offenen Brief an Kanzler Olaf Scholz unterzeichnet, in dem 28 Prominente vor einem dritten Weltkrieg warnen. Seit der Brief am Freitagvormittag auf der Website des Magazins »Emma« veröffentlicht wurde, konnten sich auf der Plattform change.org weitere Unterstützerinnen und Unterstützer dem Anliegen anschließen.