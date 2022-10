Kritik am Cosco-Einstieg im Hamburger Hafen »Ich verstehe den Bundeskanzler nicht«

Reedereibeteiligungen an Terminals sind in der globalen Containerlogistik üblich. Cosco selbst hält allein in Europa bereits Beteiligungen an acht Terminals – Kritiker vermuten jedoch, dass China sich so gezielt Einflussmöglichkeiten sichert. »Wenn China ein ökonomisches Interesse hat, ist das nur der erste Schritt«, sagte Julia Klöckner, wirtschaftspolitische Sprecherin der Union, dem Deutschlandfunk. »Der zweite Schritt ist immer der Überbau, das politische und ideologische Interesse. Und da sind wir Systemwettbewerber.«