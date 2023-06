Künstliche Intelligenz in der Politik »Die Bundesbehörden sind klassischerweise nicht die schnellsten«

Vor dem Europäischen Parlament hielt er eine von ChatGPT geschriebene Rede und offenbarte dem Publikum erst am Ende ihren wahren Verfasser. Nach eigenen Angaben wollte Wölken mit der Aktion auf Risiken generativer KI aufmerksam machen.

Politikerrede innerhalb weniger Sekunden?

Könnte so also auch die Zukunft der Politik aussehen, in der sich gestresste Abgeordnete auf dem Weg zu Bundestagsdebatten innerhalb weniger Sekunden eine fertige Rede auf das Handydisplay projizieren lassen? Tina Klüwer sagt: Ja. Sie ist Mitglied im KI-Bundesverband, Kanzler Olaf Scholz berief sie im Juli vergangenen Jahres in den Zukunftsrat der Bundesregierung.