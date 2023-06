Eigentlich wollte ich heute über die »Letzte Generation« lästern. Deren Sabotage auf dem Golfplatz hat mich so sehr an meine Hochzeitsreise vor mehr als 30 Jahren erinnert, dass ich laut lachen musste. Zu unseren anarchischen Momenten zählt nämlich, dass meine Frau und ich damals auf einer Art Minigolfplatz mit Rasen in Schottland die Fähnchen an den Löchern herausgezogen und verstellten. Dann malten wir uns aus, wie die nach uns kommenden Leute sehr konzentriert über 20, 30 Meter ihre Bälle auf die Fähnchen zuschlagen würden, aber damit eben an den Löchern vorbei. Das fanden wir wirklich saukomisch, tja, wir waren jung.