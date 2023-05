Kulturkampf im Heizungskeller Die CDU vergiftet den Brunnen, aus dem sie trinken will

Auch ohne Habecks Gesetz, bei bestehender Rechtslage, dürfte das Heizen mit Gas oder Öl in den nächsten zehn, fünfzehn Jahren für viele in der Mittelschicht prohibitiv teuer werden. Damit muss die aktuelle Regierung umgehen, aber die nächste auch. Alle Überlegungen an der Unionsspitze, das Gesetz nach einem Wahlsieg komplett rückabwickeln zu wollen, richten sich mithin selbst.

Und abgesehen davon, dass es mit dem Klimaschutz angesichts der neuesten Prognosen zur Erderwärmung ja nicht weniger dringlich wird: Mit welchen Koalitionspartnern will sie rückabwickeln? Merkste selbst, würde meine Tochter sagen. Und weil so viel über die grüne Abgeordnete gelacht wird, die nicht weiß, wer Bismarck war: Manche in der Union scheinen nicht zu wissen, dass es 1866 derselbe Bismarck war, der den im Krieg besiegten Gegner Österreich nicht demütigte, weil er ihn als künftigen Verbündeten antizipierte.

An der Union hat mich stets beeindruckt, dass sie in der Opposition nicht durchdreht, sondern sich als ruhende Regierung in Reserve sieht, selbstbewusst sicher, alsbald wieder dran zu sein. Fabulierende Fundamentalopposition strahlt das Gegenteil dieser Sicherheit aus. Denn wer den Klimaschutz ganz weghaben will, der wählt AfD, und die CDU sollte nicht zulassen, dass sie auch nur diesen Anschein erweckt und darum für die AfD gehalten wird.