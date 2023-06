Wer gleich die ganze »politische Kultur unseres Landes« in den Griff nehmen möchte, wer also mit dem Kulturkampf von rechts harten Ernst machen will, Gott bewahre, der hat alsbald denselben Beißkrampf wie seine Gegenüber. Das ist nicht nur hässlich anzuschauen, das verdirbt auch den Charakter. Harter Kulturkampf ist wie Rattenrennen. Und in einem Rattenrennen ist auch der Sieger immer eine Ratte.

Welches wichtige Ding wurde in jüngster Zeit bei kulturkämpferischen Feindseligkeiten erfunden? Welche Krankheit ausgemerzt oder welches Problem auch nur ansatzweise angegangen – außer jenem Problem natürlich, zu dem man das Verhalten der anderen Seite zuvor stilisiert hat? Und vor allem: Wo soll das Ganze enden? In den USA wetteifern die Lager inzwischen darum, wer die meisten Bücher des anderen auf den Index bringt. Ist es das, was wir wollen? Und wenn nicht, was ließe sich von rechts der Mitte tun, dass es nicht so kommt – anstatt Sätze zu brüllen wie diesen: »Jetzt ist der Punkt erreicht, wo die große schweigende Mehrheit sich die Demokratie zurückholen muss« (Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dem der Herr Ministerpräsident dringend zeigen müsste, wo der Bartel den Most holt – außer er sieht es genauso ).