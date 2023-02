»Unfassbare Relativierungen des Faschismus« Bei der Linken eskaliert nun der Streit über die Demo von Wagenknecht und Schwarzer

Bei der Kundgebung von Sahra Wagenknecht und Alice Schwarzer in Berlin mischten am Rand auch Rechtsradikale mit. Am Tag danach wächst die Kritik an den Initiatorinnen, bei den Linken verschärft sich der offene Streit.