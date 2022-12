Die Länder lehnen laut Weil eine finanzielle Beteiligung an einem Bundesprogramm für mittelständische Unternehmen in der Energiekrise ab. »Die Position der Länder ist klar: Wir halten es nicht für angemessen, da zu einem Eigenanteil zu kommen, denn die meisten Länder sind mit eigenen großvolumigen Programmen in derselben Richtung am Start«, sagte Weil. Nun gehe es darum, die Aktivitäten von Bund und Ländern abzustimmen. Der Bund könne die von den Ländern geplanten Maßnahmen unterstützen, solle aber auf einen »umfangreichen Katalog von Voraussetzungen« verzichten.

Anfang November hatte es Irritationen bei den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten gegeben, weil der Bund vorgeschlagen hatte, dass die Länder die Finanzierung einer Härtefallregelung von zwei Milliarden Euro zur Hälfte übernehmen sollten. Die Länder werben Weil zufolge außerdem weiter für ein eigenes Programm für Unternehmen, die mit Öl oder Pellets heizen. Beim Bund sei so etwas derzeit nicht vorgesehen. Einzelne Länder könnten eine solche Unterstützung jedoch angehen, stellte Weil in Aussicht.