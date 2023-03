Bei den Beratungen am Donnerstag in Berlin, an denen der Bund noch nicht teilnimmt, wird es Weil zufolge neben Fragen der Flüchtlings- und Energiepolitik auch um »dringend notwendige Regelungen zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren« gehen. »Bei vielen Verfahren sind wir zu kompliziert und zu langsam. Wir müssen einfacher und schneller werden«, sagte Weil.