heute fragen wir uns, was bloß in die ausgezehrte, entleerte, ermattete SPD gefahren ist – denn plötzlich scheint das Kanzleramt in Reichweite. Wir beleuchten ein neues Problem für Armin Laschet auf seinem Weg nach Berlin. Und bescheren uns gemeinsam einen Ohrwurm.