Reaktionen zur Landratswahl in Thüringen »Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren«

Zehn Jahre nach ihrer Gründung hat die rechtsextreme AfD erstmals in Deutschland ein kommunales Spitzenamt gewonnen. Im Kreis Sonneberg in Thüringen setzte sich ihr Bewerber Robert Sesselmann am Sonntag bei der Landratswahl durch. In einer Stichwahl erhielt er nach dem vorläufigen Ergebnis 52,8 Prozent der Stimmen. Das teilte das Wahlamt mit. Der amtierende Landrat der CDU, Jürgen Köpper , kam nur auf 47,2 Prozent, obwohl er von einer Parteienallianz unterstützt wurde. Sesselmann war wegen seines hohen Ergebnisses im ersten Durchgang als Favorit in das Rennen gegangen.