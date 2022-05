Bereits das Zweitstimmenergebnis ist für die Grünen ein Grund zum Jubeln: Bei der Landtagswahl in Nordrheinwestfalen erreichte die Partei laut Hochrechnungen 18 Prozent der Stimmen – und verdreifachte ihr Ergebnis von 2017 damit beinah.

Erstmals ziehen für die Partei in NRW nun auch mehrere Abgeordnete über Direktmandate in den Düsseldorfer Landtag ein. Die Hochburgen der Grünen liegen dabei allesamt in städtischen Gebieten.