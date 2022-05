Die FDP verlor so stark wie noch nie bei einer NRW-Wahl, erzielte nur noch 5,9 Prozent (2017: 12,6).

Amtliches Resultat: Alle Ergebnisse – so hat Nordrhein-Westfalen gewählt

Den Ergebnissen liegen große Verschiebungen in der Wählerschaft zugrunde. Das geht aus der Analyse zur Wählerwanderung von Infratest dimap hervor. Das Wahlforschungsinstitut berechnet sie auf Grundlage eigener Befragungen, des vorläufigen Endergebnisses sowie weiterer amtlicher Statistiken.

Auch die AfD verlor vor allem an die Gruppe der Nichtwähler (180.000), ohne nennenswert neue Wähler für sich gewinnen zu können.

Der SPD wurde neben ihren Verlusten an die Grünen vor allem zum Verhängnis, dass 390.000 (14,7 Prozent) ihrer Unterstützer aus 2017 diesmal nicht mehr wählen gingen. Verluste, die die Sozialdemokraten nicht ausgleichen konnten.

Wie keiner anderen Partei ist es den Grünen gelungen, eine breite Masse neuer Wählerinnen und Wähler von ihren Konkurrenten zu holen, und zwar nicht nur aus dem linken Lager. Am größten sind die Zugewinne von der SPD (300.000 neue Wähler), aber auch CDU (160.000) und FDP (100.000) mussten zahlreiche ihrer Wähler an die Grünen ziehen lassen.

Die Jugend wählt grün

Ein weiterer Grund für das starke Abschneiden der Grünen ist, dass rund jeder 10. ihrer Wähler ein Erstwähler war. Überhaupt ist die Unterstützung für die Grünen unter den jüngeren Bevölkerungsgruppen am höchsten, wie eine Auswertung der Wahlentscheidung nach Alter zeigt.

Im Gegensatz hierzu fuhren CDU und SPD in den älteren Bevölkerungsgruppen ihre besten Ergebnisse ein. Vergleichsweise stark schneidet auch die FDP in jüngeren Wählergruppen ab. Die 13 Prozent unter den 18- bis 24-Jährigen sind mehr als doppelt so hoch wie ihr Wahlergebnis (5,9 Prozent).