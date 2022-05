Eine Schlüsselrolle bei der Regierungsbildung wird den Grünen von Spitzenkandidatin Mona Neubaur zukommen. Die CDU ging mit Ministerpräsident Wüst als Spitzenkandidat ins Rennen. Wüst hatte das Amt erst im vergangenen Oktober von Armin Laschet übernommen, der als Kanzlerkandidat der Union die Bundestagswahl verloren hatte.

Wüsts Herausforderer von der SPD war deren Partei- und Fraktionschef Kutschaty. Die FDP ging mit Vizeministerpräsident und Familienminister Joachim Stamp ins Rennen, die AfD mit Fraktionschef Markus Wagner.

Die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl in NRW lag bis 16 Uhr in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten im Durchschnitt bei 53,35 Prozent. Die stichprobenartige Umfrage wurde nach Angaben des Landeswahlleiters in den Kreisen Düren und Gütersloh, im Rhein-Kreis Neuss sowie in den kreisfreien Städten Düsseldorf, Duisburg, Essen, Köln und Mülheim an der Ruhr durchgeführt. Im Vergleich zur Landtagswahl 2017, bei der bis 16 Uhr rund 59 Prozent zur Wahl gingen oder an der Briefwahl teilnahmen, sei die Wahlbeteiligung in diesen ausgewählten Bereichen geringer, wobei der Anteil der Briefwähler mit rund 27 Prozent höher sei als 2017 mit 14,2 Prozent.