NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst würde in einem schwarz-grünen Bündnis Ministerpräsident bleiben

Wer regiert künftig in Nordrhein-Westfalen? Erste Hochrechnungen nach der Landtagswahl sehen die CDU (35,5 Prozent) klar als Wahlsieger, die SPD (27,3 Prozent) mit einem historisch schlechten Ergebnis und die Grünen (18,3 Prozent) als größten Gewinner.

Wer künftig in Düsseldorf regiert, dürfte dabei maßgeblich von den Grünen abhängen. Ohne die Partei von Spitzenkandidatin Mona Neubaur ist derzeit nur eine Große Koalition aus CDU und SPD möglich. Diese gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Ministerpräsident Hendrik Wüst wertet die Hochrechnungen bereits als »klaren Regierungsauftrag für mich und die CDU in Nordrhein-Westfalen«. Wüst sagte, er werde mit allen demokratischen Parteien sprechen, ein Seitenhieb gegen die AfD. Zugleich machte er aber auch Andeutungen, die sich als Avancen an die Grünen lesen lassen. Es gehe »um die große Herausforderung, Klimaschutz und Industrieland zu versöhnen«, sagte Wüst – und sprach damit ein Kernanliegen der Grünen an. Wirtschaftliche müsse mit ökologischer Kompetenz verbunden werden, um das Land voranzubringen, sagte er im ZDF.

Die grüne Spitzenkandidatin Mona Neubaur hielt sich zunächst alle Optionen für Sondierungsgespräche offen. Es sei nicht möglich, eine Regierung an den Grünen vorbei zu bilden, sagte Neubaur. Klimaschutz werde eine große Rolle spielen. »Es wird eine starke grüne Handschrift geben.« SPD-Spitzenkandidat Thomas Kutschaty, der mit den Sozialdemokraten in dem Bundesland das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg einfuhr, zeigte sich derweil ebenfalls bereit, über eine Regierungsbeteiligung zu verhandeln. »Wir stehen allen Gesprächen offen«, sagte Kutschaty in der ARD. Er könne aber am Wahlabend keine abschließende Stellungnahme über mögliche Koalitionen abgeben. Auch zu einer möglichen Ampelkoalition wollte sich Kutschaty zunächst nicht äußern.

Offensiver äußerten sich führende Sozialdemokraten in Berlin. »Wenn es eine Möglichkeit gibt, eine Regierung unter Führung der SPD zu bilden, dann werden wir selbstverständlich den anderen Parteien dafür Gespräche anbieten«, sagte Generalsekretär Kevin Kühnert zuerst. Co-Parteichef Lars Klingbeil verwies darauf, dass das Ziel erreicht sei, die schwarz-gelbe Regierung in NRW abzuwählen. Wenn es eine Möglichkeit gebe, eine SPD-geführte Regierung zu bilden, »dann bieten wir als SPD an, diese Chance zu ergreifen«.

Inhaltliche Schnittmengen hätte die SPD mit den Grünen, doch für eine rot-grüne Koalition fehlen im Landtag den Hochrechnungen zufolge wenige Stimmen. Eine Ampelkoalition mit der FDP wäre rechnerisch möglich, gilt aber als politisch sehr unwahrscheinlich. Laut Hochrechnungen liegt die Partei nur knapp über der Fünfprozenthürde.

FDP-Spitzenkandidat Joachim Stamp wollte sich angesichts der herben Verluste (minus 7,3 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017) zunächst nicht zu einer möglichen Regierungsbeteiligung äußern. Die Frage nach einer möglichen Koalitionsbeteiligung stelle sich nach dem Wahlergebnis nicht, sagte Stamp im ZDF. Er räumte eine »ganz schwere Niederlage« ein.