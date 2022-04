Mitte Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Dabei zeichnet sich ein enges Rennen zwischen SPD und CDU ab, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für den SPIEGEL hervorgeht.

In der Umfrage liegen die Sozialdemokraten und die CDU nahezu gleichauf: Die SPD kommt auf 30 Prozent, 29 Prozent geben an, ihre Stimme der CDU geben zu wollen. Die Differenz zwischen den Parteien liegt damit innerhalb der statistischen Fehlertoleranz – das Rennen ist völlig offen.

Mehr zur Civey-Methodik erfahren Sie hier.

Auf Platz drei liegen die Grünen (17 Prozent) vor der FDP (9 Prozent) und der AfD (7 Prozent). Nach den chaotischen Ereignissen der vergangenen Tage hat die Linke in NRW kaum Chancen auf den Einzug in den Landtag. Gerade einmal zwei Prozent der Bevölkerung würden für sie votieren. Sechs Prozent geben an, einer anderen Partei ihre Stimme geben zu wollen.