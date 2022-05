Im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist heftiger Streit über ein Dokument ausgebrochen, das sich wie eine Anleitung liest, um die politische Debatte auf Twitter zu kapern. Das vierseitige Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt, steht im Kontext der Wahlarena, die am Dienstagabend um 20.15 im WDR ausgestrahlt wird und in der die fünf Spitzenkandidaten von CDU, SPD, FDP, Grünen und AfD miteinander debattieren.