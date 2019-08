Noch zwölfmal schlafen, dann ist es in Sachsen soweit: Am 1. September wählt das Bundesland seinen neuen Landtag. In Dresden fand am Donnerstagabend nun die sogenannten "Elefantenrunde" der drei Regionalzeitungen Freie Presse, Sächsische Zeitung und Leipziger Volkszeitung statt. Im Kongresszentrum präsentierten sich die Parteien also noch mal vor dem großen Endspurt.

Die Ausgangslage:

Erwartet wird so etwas wie eine neue Zeitrechnung im Parlament. Seit 1990 holt die CDU hier Topergebnisse, regiert seit jeher. Doch nun erwartet die sächsische Union ein Desaster: Holte sie 2014 noch 39,4 Prozent, steht sie derzeit in den Umfragen bei etwa 28 Prozent, dicht gefolgt von der AfD, die die CDU bei der Europawahl bereits überholte.

Zu rechnen ist mit einer komplizierten Regierungsbildung, die nicht an unliebsamen Partnern wie den Grünen oder der AfD vorbeiführen könnte.

Zur Debatte angetreten waren: Spitzenkandidat der CDU und sächsischer Ministerpräsident Michael Kretschmer sowie die Spitzenkandidaten Rico Gebhardt (Linke), Martin Dulig (SPD), Jörg Urban (AfD), Katja Meier (Grüne) und Holger Zastrow (FDP).

Das sind die Frontlinien in Sachsen:

Wie sieht es aus in Sachsens Schulen, die immer wieder gute Plätze bei internationalen Rankings holen? Sollen Schüler in Sachsen nach der vierten Klasse aufs Gymnasium oder andere Schulen wechseln? Grüne, SPD und Linke fordern das "längere gemeinsame lernen" in Sachsen. CDU und FDP halten dagegen.

Wie soll man dem negativen Sicherheitsgefühl der Sachsen begegnen? Kretschmer will mehr Polizeipräsenz und lobt die eigene mit der SPD-Koalition geschaffene Möglichkeit der Videoüberwachung. Die Grünen sind dagegen, auch die FDP mahnt eine Beachtung der Bürgerrechte an. Die AfD will dichtere Grenzkontrollen und schnellere Abschiebungen.

Wie umgehen mit dem ländlichen Raum? Stärken wollen ihn alle. CDU und SPD loben sich selbst, dass sie viel getan hätten, bei Breitbandausbau, Ärztemangel und Verkehrsanbindung und mehr geplant sei. Der Opposition geht es zu langsam.

Robert Michael/DPA Die Spitzenkandidaten der sechs größten Parteien lieferten sich in Dresden eine große Debatte

Der selbstgefälligste Auftritt:

Linken-Kandidat Rico Gebhardt hat schon geahnt, was in Sachsen falsch läuft. Zum Lehrermangel sagt er: "Meine Fraktion hat schon vor 12 Jahren Anträge gestellt, dass mehr Lehrer ausgebildet werden müssen." Keinen habe das interessiert. Vor fünf Jahren habe er schon 550 neue Polizisten gefordert, da wurde er noch beschimpft, er wolle einen Polizeistaat errichten.

Die unkreativsten Nullsummen-Aussagen:

"Zu sagen, es soll alles so blieben, wie es ist, ist keine Innovation", sagt SPD-Kandidat Dulig. "Sicherheit ist ein Grundbedürfnis der Menschen", sagt er zudem. Und: "Auch wenn man im Wahlkampf ist, sollte man den Leuten nicht nach dem Munde reden."

Der emotionalste Moment:

FDP-Kandidat Zastrow hält nicht viel vom Kohlekompromiss, bis 2038 aus der Kohle auszusteigen und dafür die Regionen mit 40 Milliarden Euro zu fördern. Hätte man nicht zuerst schauen sollen, ob man ein großes Unternehmen ansiedeln könnte? "Wir wollen nicht am Tropf des Westens hängen", sagt er. Und das Geld sei "ein vergiftetes Geschenk." "Haben wir Ossis denn nichts gelernt?", fragt er. Und werde das versprochene Geld überhaupt kommen?

Ausgelöst hat das heftige Gegenrede von Ministerpräsident Kretschmer und seinem SPD-Koalitionspartner Dulig. "Wir haben 40 Milliarden Euro für die Kohleregionen erkämpft", sagt Kretschmer, und das wolle man sich nicht kaputt reden lassen. Der Ausstieg ist erst 2038, man habe also noch 20 Jahre Zeit, verlorene Arbeitsplätze wieder neu zu schaffen. Es handle sich "um eine große Chance" für die Region.

Robert Michael/DPA Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer entdeckte offenbar seinen grünen Daumen

Der bedenkenswerteste Moment:

Linken-Kandidat Gebhardt sagt, es sei zwar richtig, auf die Kohleregionen und die Lausitz zu schauen, doch es gebe auch andere Teile, etwa um Chemnitz, die beispielsweise wegen der Autoproduktion vor großen Umbrüchen stünden. Auch Ministerpräsident Kretschmer gibt ihm in diesem Punkt recht.

Der lockerste Koalitionsflirt:

Während AfD-Kandidat Urban auf wenig Gegenliebe in der Runde traf, konnte man durchaus ein paar Annäherungsversuche zwischen CDU und Grünen beobachten. Kretschmer und Meier standen nebeneinander beim Talk. Bei dem ein oder anderen Punkt nickt Kretschmer der Grünen-Politikerin fleißig zu. Eine Konfrontation darüber, wie mit Schwarzfahrer umzugehen ist, moderiert er ab: "Wir haben da unterschiedliche Meinungen. Ich glaube, das ist deutlich geworden", sagt er ruhig. Auch bei den sicheren Herkunftsländern hakt es ein bisschen.

Ansonsten: unentspannte Runde, aber friedlich. Die Kandidaten wirken aufgeregt, wollen jetzt aber nichts mehr falsch machen. Die Koalitionsfrage wirkt wie der große Elefant im Raum. Krachen könnte es deshalb wohl erst wieder nach der Wahl.