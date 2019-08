Michael Kretschmer im Landtagswahlkampf Sachsen Der Spätzünder

Der Junge mit der Zahnspange will den Ministerpräsidenten jetzt zur Rede stellen. Es ist ein Donnerstagabend im August, die Podiumsdiskussion im voll besetzten Görlitzer Wichernhaus ist gerade vorbei, da kommt der 16-Jährige, der sich selbst als AfD-Anhänger bezeichnet, auf Michael Kretschmer zu. Wie es denn sein könne, fragt der Teenager am Rande der Bühne forsch, dass er eine Koalition mit der AfD ausschließe, aber nicht eine mit den Grünen.

Kretschmer antwortet behutsam, aber auch bestimmt: Als Volksverräter beschimpfe ihn die AfD, sagt er. "Volksverräter sind die, die in Berlin-Plötzensee erhängt wurden", sagt er. Er wolle auch nicht "Deutschlandhasser" genannt werden. Kretschmer erklärt dem jungen Mann, dass er nicht mit den Grünen regieren wolle. Aber wenn zu viele Leute AfD wählen würden, könne es so kommen.

Minutenlang redet Kretschmer auf den Jungen ein, versucht ihn zu überzeugen, obwohl dieser nicht einmal alt genug ist, um an der Wahl teilnehmen zu können. Wo das Bushäuschen stehe, da komme man vielleicht noch mit der AfD überein, sagt Kretschmer. Bei den großen Fragen aber stehe man sehr weit auseinander.

CDU droht historisch schlechtes Ergebnis

Kretschmer, 44, ist seit nicht einmal zwei Jahren Regierungschef des Freistaats Sachsen und Vorsitzender des dortigen CDU-Landesverbandes. Wenn die Bürger des Landes am Sonntag einen neuen Landtag wählen, müssen die Christdemokraten mit dem schlechtesten Ergebnis seit der Wiedervereinigung rechnen.

Vor fünf Jahren holte die CDU noch knapp 40 Prozent, nun steht sie in den Umfragen bei etwa 30 - und das auch nur dank eines leichten demoskopischen Aufwärtstrends in den letzten Wochen. Noch immer ist nicht ausgeschlossen, dass die rechtspopulistische AfD am Ende vor der sächsischen Union liegt, so wie schon bei der Europawahl und der Bundestagswahl.

Für Kretschmer geht es am Sonntag also um alles, um die politische Vorherrschaft im Freistaat, um die Staatskanzlei und um sein eigenes politisches Überleben. In dem kurzen Treffen mit dem 16-Jährigen am Rande der Wahlkampfveranstaltung in Görlitz kommen alle Probleme zusammen, die den Ministerpräsidenten bei dieser Wahl umtreiben.

Problem 1: Die Grünen

Eine "Verbotspartei" nannte Kretschmer die Grünen gerade erst wieder in einem Interview mit dem SPIEGEL - ohne aber eine Zusammenarbeit mit ihnen nach der Wahl auszuschließen. Tatsächlich sieht es in den Umfragen aktuell so aus, als wäre eine Kenia-Koalition - ein Bündnis aus CDU, Grünen und SPD - die einzige Möglichkeit, die AfD von der Regierungsarbeit fernzuhalten, so wie es sich Kretschmer wünscht.

Grüne und CDU jedoch trennen in Sachsen Welten, man ist viel weiter auseinander als etwa in Berlin. Die Grünen im Freistaat stehen etwas weiter links, die sächsische Union ist deutlich konservativer als die Bundes-CDU. Auf beiden Seiten graust man sich vor der Vorstellung bei den Themen Energie, Bildung und Innere Sicherheit einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Mögliche Koalitionsgespräche dürften äußerst zäh werden, das Murren an der jeweiligen Parteibasis wäre deutlich vernehmbar. Die Grünen wollen zudem ihre Mitglieder über ein mögliches Regierungsbündnis befragen, ebenso die SPD. Bei der CDU ist dies nicht geplant. Da Kretschmer aber für einen sogenannten Volkseinwand bei der Gesetzgebung plädiert, wird man sich auch an der CDU-Basis fragen, warum sie ausgerechnet dann nicht mitentscheiden darf, mit wem die Partei künftig regiert.

Sollte die Mehrheit für Kenia knapp ausfallen, besteht zudem die Gefahr, dass es bei der Wahl des Ministerpräsidenten eng wird. Die Unionsabgeordneten in Sachsen haben ein gewisses Selbstbewusstsein, verstanden sich als direkt gewählte Wahlkreisgewinner in der Historie auch immer ein wenig als interne Opposition zur CDU-Regierung. Es kommt also alles darauf an, ob Kretschmer als Vorsitzender seine Partei hinter sich wird versammeln können - und die Zahl der Abweichler klein halten kann.

Problem 2: Die AfD

Kretschmer hat in den vergangenen Jahren Fehler im Umgang mit den Rechten gemacht. So ließ er sich im Sommer 2018 dazu hinreißen, eine Diskussion anzuzetteln, ob bei den Ausschreitungen in Chemnitz "Hetzjagden" stattgefunden haben. "Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd und es gab keine Pogrome in dieser Stadt", sagte er, womit er in der Öffentlichkeit vor allem den Eindruck erweckte, er wolle rassistische Übergriffe relativieren.

Als in Dresden Polizisten am Rande einer Pegida-Demo zeitweise Reporter festhielten, nachdem sie von einem demonstrierenden Mitarbeiter des Landeskriminalamts bepöbelt worden waren, schlug sich der Regierungschef voreilig auf die Seite der Beamten. Die Polizei entschuldigte sich später bei den Reportern.

Andererseits findet Kretschmer immer wieder klare Worte gegen Rechtsextremismus. Kaum ein Wahlkampftermin vergeht, ohne dass er den Rechtsextremismus als eines der größten Probleme des Freistaats bezeichnet. Dies formuliert er so klar, wie es bisher noch kein CDU-Regierungschef in Sachsen getan hat.

Während mancher Parteifreund im Wahlkampf Hans-Georg Maaßen eine Bühne bot, ging Kretschmer im SPIEGEL-Interview auf Distanz zum früheren Verfassungsschutzpräsidenten. Der CDU-Landeschef sucht seinerseits immer wieder das Gespräch mit AfD-Anhängern, auf zig Veranstaltungen redet er sich den Mund fusselig, reist jeden Tag durchs Land. Er gibt den Kümmerer und ist dabei auch ein Getriebener.

Zuletzt wurde dem Ministerpräsidenten vorgeworfen, dass er sich nicht an der Unteilbar-Demonstration in Dresden beteiligte, um ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Doch was soll er tun, wenn dort jene AfD-Wähler vergrämt werden, die er mit aller Kraft versucht, wieder für die CDU zu gewinnen? So zumindest die CDU-Logik. Wäre es zu Ausschreitungen Linksradikaler gekommen, hätte die AfD den Ministerpräsidenten persönlich verantwortlich gemacht.

Kretschmer probt den politischen Drahtseilakt: Klare Kante gegen Rechtsradikale, gleichzeitig versucht er, AfD-Wähler für die CDU zurückgewinnen. Noch ist ungewiss, ob seine Strategie aufgeht.

Problem 3: Görlitz

Kretschmer hätte es sich einfach machen können, indem er sich einen Wahlkreis irgendwo im Westen Sachsens aussucht, den er sicher gewinnt. Doch Kretschmer tritt in Görlitz als Direktkandidat an, einer Hochburg der AfD. Dort, wo er aufwuchs, wo ihn 2017 schon der AfD-Mann Tino Chrupalla nach 15 Jahren aus dem Bundestag drängte, dort will Kretschmer auch persönlich die rechte Partei schlagen.

Und so kämpfte Kretschmer nun bis zuletzt darum, dass seine Heimatregion, die Lausitz, mit Milliarden gefördert wird, um den Strukturwandel nach dem Kohleausstieg zu meisten. Als Erfolg kann er auch verbuchen, dass das Siemens-Werk in Görlitz doch nicht geschlossen wird.

In Görlitz wurde Kretschmer geboren, hier begann 1994 seine Politik-Laufbahn als Stadtrat. Die Prognosen für seinen Wahlkreis sahen zuletzt danach aus, als könne er ihn gewinnen. Sollte am Wahlsonntag jedoch der AfD-Politiker Sebastian Wippel die meisten Erststimmen erhalten, stünde Kretschmer vor dem Ende seiner politischen Karriere.