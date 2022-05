CDU-Anhänger:

»Daniel Günther Ministerpräsident, Ministerpräsident, Ministerpräsident«

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein ist gelaufen – und in allen Lagern ging es anschließend besonders um einen Mann.

Der Amtsinhaber Günther hat seinen Erfolg von 2017 nochmal deutlich ausgebaut. 43,4 Prozent – für die CDU ist das das beste Ergebnis in Schleswig-Holstein seit 1983.

Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, CDU:

»Daran kann es keinen Zweifel geben: Der Wahlsieger an diesem Abend ist die CDU, sind wir.«

Und die Christdemokraten haben eine klare Antwort, woran der Wahlerfolg festzumachen ist.

Mario Tanz, CDU-Anhänger:

»An Daniel Günther und an der guten Jamaika-Regierung.«

Frank Kempken, CDU-Anhänger:

»An Daniel Günther, woran sonst?«

Frau Termühlen, CDU-Anhängerin:

»An seiner Persönlichkeit und der positiven Ausstrahlung.«

Eine große Enttäuschung erlebte die SPD. Mit nur 16 Prozent verlor sie mehr als elf Prozentpunkte.

Thomas Losse-Müller, SPD-Spitzenkandidat:

»Liebe Genossinen, Genossen, das ist echt ein bitteres Ergebnis.«

Die Analyse fiel hier sehr ähnlich aus wie bei der CDU. Der eine Grund für den Wahlausgang lautet Daniel Günther.

Thomas Losse-Müller, SPD-Spitzenkandidat:

»Wir wussten, es geht gegen einen der beliebtesten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik, gegen eine Jamaika-Regierung, die sehr viel Zustimmung hatte, weil sie sich sehr breit aufgestellt hatte und weil sie ein einziges Wahlversprechen hatte, nämlich weiter so.«

Es ist das mit Abstand schlechtes Ergebnis, das die Sozialdemokraten in Schlewsig-Holstein jemals erreicht haben. Der bisherige Tiefstwert hatte bei 25,4 Prozent gelegen.

Und trotzdem: Mit dem eigenen Wahlkampf war die Partei eigentlich ganz zufrieden.

Marc Fricke, SPD-Anhänger:

»Ich würde nicht behaupten, dass es an der SPD liegt tatsächlich. Bei einem anderen Wahlkampf, hätte man das vielleicht sagen können, aber der Wahlkampf war sehr gut aufgestellt. Und das Problem ist halt, dass der Ministerpräsident offensichtlich sehr beliebt ist.«

Rene Hendricks, SPD-Anhänger:

»Ich bin schon enttäuscht, was das Ergebnis angeht. Ich bin aber zufrieden, was unseren Wahlkampf angeht. Also, ich fand, wir haben klare Themen benannt, hinter denen ich gut stehen kann. Ich bin schon seitdem ich 18 bin Sozialdemokrat und ich konnte mich gut damit identifizieren. Ich finde auch unseren Spitzenkandidaten gut. Der hat es drauf, würde ich ganz platt mal sagen.")Und Günthers Koalitionspartner?«

Thomas Losse-Müller, SPD-Spitzenkandidat:

»Die Menschen wissen, dass die SPD da ist für sie. Die Menschen wissen, dass wir die Personen haben, die sich für sie einsetzen. Und die Menschen haben auch verstanden, dass wir diejenigen sind, die für sie kämpfen, auch wenn sie uns vielleicht nicht die Stimme gegeben haben dieses Mal.«

Euphorie bei den Grünen. Mit 18,3 Prozent schafft die Partei den Sprung auf Platz zwei und ist entsprechend zufrieden.

Monika Heinold, Spitzenkandidatin der Grünen:

»Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Der beste grüne Landesverband in der ganzen Bundesrepublik ist hier in Schleswig-Holstein.«

Die FDP wiederum erlitt schwere Verluste, mit 6,1 Prozent hat sich der Stimmenanteil fast halbiert. Der Grund war auch hier schnell gefunden.

Bernd Buchholz, FDP-Spitzenkandidat:

»Also zunächst mal muss man glaube ich, einfach sagen, dass Daniel Günther mit seiner Beliebtheit die gesamte Zustimmung zur Jamaika Koalition für sich quasi abgegriffen hat. Darunter haben insbesondere wir ein bisschen gelitten.«

Günther und der CDU würde durch das starke Ergebnis ein einziger Koalitionspartner für eine Mehrheit reichen. Grüne und FDP bringen sich schnell in Stellung.

Bernd Buchholz, FDP-Spitzenkandidat:

»Jetzt sage ich mal, es kommt ja bei Regierungsbildungen jedenfalls in der Regel darauf an, dass man die größtmöglichen inhaltlichen Übereinstimmungen feststellt, und die gibt es aus meiner Sicht ganz einfach als Schnittmenge zwischen CDU und FDP deutlich größer als zwischen CDU und den Grünen. Aber das ist Sache von Daniel Günther, das auszusondieren.«

Aminata Touré, Spitzenkandidatin der Grünen:

»Wir haben so klar gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir grüner Teil einer möglichen nächsten Landesregierung sein könnten, weil wir eben überzeugende Politik in den letzten Jahren gemacht haben.«

Die Entscheidung aber liegt nicht bei ihnen. Und am Abend seines Triumphes hielt sich Günther selbst alle Optionen offen.

Daniel Günther, Ministerpräsident Schleswig-Holstein, CDU:

»Und deswegen, damit das gar keine langen Nachfragen danach gibt, ist für mich auch vollkommen klar, auch an diesem Abend, dass wir natürlich auch in den nächsten Tagen mit unseren beiden Koalitionspartnern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, in dieser Regierung auch Gespräche führen werden mit Grünen und FDP. Denn wenn man sich mal insgesamt das Ergebnis anguckt, ich meine Regierung, wo die drei Parteien Zweidrittel der Unterstützung auch bekommen, das zeigt eben auch, dass die Menschen wirklich auch mit dem zufrieden sind, wie wir in diesem Land regiert haben.«

Offenbar vor allem – da sind sich alle einig – mit Daniel Günther.