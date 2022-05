Ministerpräsident Daniel Günther kann sich nach seinem Triumph bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein den künftigen Regierungspartner aussuchen. Seine CDU benötigt nur noch einen Koalitionspartner und nicht wie in der bisherigen Jamaikakoalition zwei.

Naheliegend ist eine Zusammenarbeit mit der FDP oder den Grünen. Aber auch bei einer Pressekonferenz in Berlin mit Parteichef Friedrich Merz legte sich der CDU-Politiker nicht fest, wozu er tendiert. Günther kündigte zwar Gespräche mit beiden bisherigen Koalitionspartnern an, sagte aber nicht, mit wem er zuerst Kontakt aufnimmt. Sowohl Grüne als auch FDP machten bereits deutlich, dass sie auch für ein Zweierbündnis zur Verfügung stünden. In den Gesprächen »loten wir aus, was möglich ist«, sagte er Günther.

Günthers CDU hatte die Landtagswahl am Sonntag mit 43,4 Prozent der Stimmen klar gewonnen (plus 11,4 Punkte). Die SPD dagegen rutschte mit 16,0 Prozent auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis in dem Bundesland ab (minus 11,3 Punkte) und fiel sogar hinter die Grünen zurück. Die wiederum erreichten mit 18,3 Prozent ihr bislang bestes Wahlergebnis bei einer Landtagswahl in Schleswig-Holstein (plus 5,4 Punkte). Die FDP kam auf 6,4 Prozent (minus 5,1 Punkte).

»Wir haben einen neuen Stil gezeigt«, sagte Günther. Bei Krisenthemen wie der Pandemie habe die Opposition bei Gesprächen mit am Tisch gesessen. »In einer Krise ist Zusammenhalt wichtig.« Dieser Stil solle auf Bundesebene Nachahmung finden, stichelte er noch in Richtung der Ampelkoalition in Berlin. »Diversität und Geschlossenheit sind das Erfolgsrezept für uns in Schleswig-Holstein«, lobte Günther sich und die CDU. Denn ihren Erfolg verdanke die Union auch einer modernen und diversen Aufstellung bei den Kandidaten. Günther wirbt für die Quote Merz kündigte an, als Lehre aus der Wahl in Schleswig-Holstein werde sich die Partei breiter aufstellen und stärker auf Frauen und Menschen mit Migrationsgeschichte setzen. Im Norden hätten für die CDU »eine große Zahl von Frauen« und »eine Person mit einem türkisch-kurdischen Hintergrund« erfolgreich kandidiert, sagte Merz. Auch die CDU insgesamt müsse sich in dieser Hinsicht breiter aufstellen – »das ist die Botschaft aus Schleswig-Holstein«.

»Das Thema Diversität in der personellen Darstellung der Union« sei in den CDU-Gremiensitzungen am Vormittag ausführlich besprochen worden, berichtete Merz. Zur Frage, ob er nun, anders als früher, eine Quotenregelung befürwortet, äußerte sich Merz nicht. Die Frage, wie eine höhere Beteiligung von Frauen in der Parteiarbeit zu erreichen sei, werde jetzt intern besprochen; eine Entscheidung falle auf dem Parteitag Anfang September. »Mir kommt es aufs Ergebnis an, nicht auf den Weg«, zeigte Merz sich offen für verschiedene Ansätze. Günther sagte, er werbe für die Quote. Es sei wichtig, dass der Parteitag hier ein Zeichen setze. CDU-Vize Karin Prien, zugleich Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, sprach sich ebenfalls für eine feste Frauenquote aus. Die sei ein »zentrales Thema« für die Partei.

Parteichef Merz bescheinigte Günther einen »überragenden Erfolg« bei der Landtagswahl. Günther sei auch ein »überragender Ministerpräsident«. Auf die Frage, ob er Günther und den ebenfalls anwesenden NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst für Konkurrenz halte, antwortete Merz: »Ich freue mich über jeden, der in der CDU Erfolg hat.«

Komplimente von Ramelow Lob erhielt Günther auch aus einem anderen Lager – von Thüringens Ministerpräsidenten Bodo Ramelow. »Ich habe Kollegen Günther gestern Abend schon gratuliert«, sagte der Linkenpolitiker dem SPIEGEL. »Ich schätze seinen Politikstil und achte es, wie er drei Parteien gut und erfolgreich moderiert und repräsentiert. Das ist eine kluge und moderne Form, Politik zu gestalten. Dem Souverän gefällt es und daher ist es ein fulminanter Erfolg.« (Lesen Sie hier ein Interview mit Günther und Ramelow).