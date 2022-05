Die Spitzenkandidaten von CDU, Grünen und SPD haben heute schon gewählt. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) war bei der Stimmabgabe optimistisch. »Ich würde mich freuen, wenn die Umfragen sich bestätigen und die CDU mit Abstand stärkste Kraft wird, weil ich sehr gerne diese Regierung fortsetzen möchte«, sagte er nach dem Urnengang in Eckernförde. Das Bündnis von CDU, FDP und Grünen habe Schleswig-Holstein gutgetan.



Auch SPD-Herausforderer Thomas Losse-Müller gab sich frohen Mutes. »Als SPD haben wir in den vergangenen Wochen mit aller Kraft um jede Stimme gekämpft«, sagte er laut einer Mitteilung. Der Wahlkampf sei lange von großen weltpolitischen Fragen überlagert worden, doch in den letzten Tagen sei die Aufmerksamkeit für die Themen im Land gestiegen. Auf den Märkten und an Haustüren habe es viel Unterstützung für die Mietpreisbremse, ein Tariftreuegesetz und kostenfreie Kitas gegeben. »Ich setze darauf, dass das Soziale mit der SPD in die Landesregierung zurückkehren wird.«



Die Spitzenkandidatin der Grünen, Monika Heinold, gab am Vormittag in Kiel ihre Stimme ab. Sie erschien mit Briefwahlunterlagen in ihrem Wahllokal. Heinold hatte aus Sorge, sie könnte am Wahltag mit dem Coronavirus infiziert sein, Briefwahl beantragt, wie ein Sprecher sagte. »Heute endet ein vom Krieg überschatteter Wahlkampf«, sagte die Finanzministerin bei der Stimmabgabe. Der Wahlkampf sei demokratisch und fair gewesen. »Ich hoffe jetzt auf starke Grüne im neuen Landtag und auf eine Regierung, die die entscheidenden Zukunftsfragen entschlossen angeht.«