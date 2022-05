Nach dem deutlichen Sieg der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein werben Grüne und FDP um eine Regierungsbeteiligung als Juniorpartner von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold sagte in der ARD, die Partei habe »jetzt schon eine Erwartung, dass wir mitregieren können«. Es liege an Günther, ob es eine moderne Landesregierung mit den Grünen geben werde. Sollte es keine schwarz-grüne Landesregierung geben, werde ihre Partei »hammerharte Oppositionspolitik« machen.