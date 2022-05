Triumph für die Union, Fiasko für die SPD: Bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther haushoch gewonnen. Dem vorläufigen Ergebnis nach Auszählung aller Wahlkreise zufolge landeten die Christdemokraten am Sonntag mit mehr als 40 Prozent weit vor allen anderen Parteien.

Günther kann sich aussuchen, mit wem er nach fünf Jahren Jamaika-Koalition weiterregieren wird. Künftig reicht ihm ein einziger Partner. Die Wahl fällt wohl zwischen den bisherigen Koalitionspartnern Grünen und FDP. Das sagt die deutsche Presse.

»Frankfurter Allgemeine Zeitung«: So verdankt die CDU ihren fulminanten Wahlerfolg zwar zuvörderst ihrem über alle Parteigrenzen hinweg hoch angesehenen Ministerpräsidenten und Spitzenkandidaten Daniel Günther. Doch stünde es um ihn wie um die CDU anders, hätte sich die Partei auf sensiblen Politikfeldern wie Schule und Bildung nicht als kompetent erwiesen – und das nicht auf Kosten der kleineren Koalitionspartner Grüne und FDP, sondern in einem von Respekt und Vertrauen geprägten Zusammenspiel.

»Welt«: Es gibt auch eine gute Nachricht für Olaf Scholz an diesem für Deutschlands Sozialdemokraten insgesamt so trostlosen Kieler Wahlabend: Dreierkoalitionen können funktionieren. Mehr noch – wenn solch ein Bündnis funktioniert, dann ist es nicht eben unwahrscheinlich, dass davon vor allem die Partei des jeweiligen Regierungschefs profitiert. »Südkurier« (Konstanz): Ein Signal für den Bund? Ein Überraschungserfolg für den neuen Bundesvorsitzenden Friedrich Merz, den seine Wahlkampfreisen bis nach Kiew führten? Eher weniger. So wie im Saarland erklärt sich das Ergebnis in Schleswig-Holstein vor allem aus der unterschiedlichen Zugkraft der Spitzenkandidaten. Günther hat sich in den vergangenen fünf Jahren das Vertrauen der Wähler in seinem Bundesland erarbeitet, während die Sozialdemokraten auf ein neues Gesicht setzten – ein Experiment, das sich am Wahlabend rächte.

»Nürnberger Nachrichten«: Für CDU-Chef Friedrich Merz war Schleswig-Holstein wichtig. Nicht etwa, weil er selbst oder die Bundespartei so viel zum Erfolg beigetragen hätten. Ihr Einfluss hielt sich eher in Grenzen. Aber nach den letzten Enttäuschungen (Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Bund, Saarland) musste unbedingt wieder ein Wahlsieg für die Union her, um den Negativtrend zu stoppen und wieder für etwas Motivation bei Basis und Wählern zu sorgen. »Augsburger Allgemeine«: Eines muss man Friedrich Merz lassen: Seit er die Führung der CDU übernommen hat, hat Deutschland wieder eine laute und erkennbare Opposition. In einer Demokratie ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor. Alles, was Merz zu seinem Glück noch gefehlt hat, war ein Wahlerfolg. Den hat ihm nun ausgerechnet Daniel Günther in Schleswig-Holstein beschert.

»Weser-Kurier« (Bremen): Unterm Strich ist die Wahl für die Politik auf Bundesebene nur in einem Punkt von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Daniel Günthers Einfluss in Berlin wird nach diesem bemerkenswerten Wahlergebnis noch weiter zunehmen. Und wenn eines Tages ein Nachfolger für Friedrich Merz gesucht wird, führt – Stand jetzt – kein Weg an den 48-Jährigen vorbei.

»Nordwest-Zeitung« (Oldenburg): Sowohl der klare Sieg von Günther als auch die herbe Niederlage seines SPD-Herausforderers Thomas Losse-Müller sind zunächst im Land und nur zweitrangig in der Bundespolitik zu suchen. Daniel Günther hat als amtierender Ministerpräsident kaum Fehler gemacht, hat die Jamaika-Koalition souverän geführt und den Menschen jenes Gefühl von Stabilität und Sicherheit gegeben, dass sich auch in Zufriedenheitsumfragen niederschlägt: In Schleswig-Holstein leben bekanntlich die glücklichsten Deutschen.

»Stuttgarter Zeitung«: Mit der Wahl in Schleswig-Holstein wird zumindest vorläufig ein Schlussstrich gezogen unter die Geschichte des Niedergangs der CDU. Ohne diesen vorläufigen Schlussstrich stünde Merz wie ein erfolgloser Konkursverwalter von Angela Merkels Erbe da. Der Triumph sichert Günther für fünf Jahre die Macht. Merz kann sich vorerst aber nur eine Woche lang freuen. Dann steht die nächste, wichtigere Bewährungsprobe für seine Partei in Nordrhein-Westfalen bevor, dem bevölkerungsreichsten der 16 Bundesländer. »Allgemeine Zeitung« (Mainz): Ein Stimmungstest für den Bund war die Wahl angesichts der Fokussierung auf Günther nicht – auch wenn sich die SPD an alte Zeiten vor der Bundestagswahl erinnert fühlen dürfte. Die Landes-SPD zahlt die Zeche für die völlig falsche Taktik: Ausgerechnet gegen diesen Ministerpräsidenten den wenig bekannten Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller ins Rennen zu schicken, war absurd. Die Grünen wiederum haben sich im Jamaika-Bündnis offensichtlich besser verkaufen können als die FDP. Der Blick wird im Bund denn auch schnell nach Nordrhein-Westfalen wandern. »Mittelbayerische Zeitung« (Regensburg): Der weit über die CDU hinaus hoch angesehene Daniel Günther hat die Wahl im Norden in einer Weise dominiert, wie das viele kaum für möglich gehalten haben. Allerdings war das Kieler Ergebnis weniger ein Erfolg für den CDU-Bundeschef Friedrich Merz, der sich im Nord-Wahlkampf rar gemacht hatte und lieber nach Kiew gefahren war. Auch die deftige, historische Klatsche für die SPD war weniger ein Denkzettel für den zaudernden Kanzler Olaf Scholz in Berlin, sondern mehr die Quittung für einen verkorksten Wahlkampf mit dem kaum bekannten Verlegenheitskandidaten Thomas Losse-Müller.