Trotz der Wahlpleite in Schleswig-Holstein ist Saskia Esken von einem Erfolg der SPD bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag in Nordrhein-Westfalen überzeugt. »Wir spielen in Nordrhein-Westfalen nicht auf Platz – sondern auf Sieg! Ich bin sehr zuversichtlich, dass der neue Ministerpräsident Thomas Kutschaty heißen wird«, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Aus der Landtagswahl in Schleswig-Holstein war die CDU von Ministerpräsident Daniel Günther laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis als klare Siegerin hervorgegangen. Die Christdemokraten erzielten einen Stimmenanteil von 43,4 Prozent. Damit schaffte sie das beste Wahlergebnis in dem Bundesland seit 1983. Die SPD dagegen rutschte mit 16,0 Prozent auf ihr historisch schlechtestes Ergebnis ab (minus 11,3 Punkte) und fiel sogar hinter die Grünen zurück. Die wiederum erreichten mit 18,3 Prozent ihr bislang bestes Wahlergebnis (plus 5,4 Punkte). Die AfD flog mit 4,4 Prozent erstmals in Deutschland wieder aus einem Landesparlament (minus 1,5 Punkte).

Günther kann seine Koalitionspartner nun frei wählen, hat aber bereits angekündigt, mit den Grünen und der FDP über eine Fortsetzung der Jamaika-Koalition zu sprechen. Nötig wäre dies jedoch nicht. Er könnte auch mit nur einem Koalitionspartner bequem regieren – seien es die Grünen, die FDP oder auch der SSW, dem Günther aber bereits mehr oder weniger eine Absage erteilt hat. Sowohl Grüne als auch FDP machten bereits deutlich, dass sie auch für ein Zweierbündnis zur Verfügung stünden.

Esken bestritt, das schlechte Abschneiden der Sozialdemokraten im Norden hänge mit der Ukraine-Politik von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zusammen. »Das Ergebnis in Schleswig-Holstein hat mit all dem nichts zu tun. Das war eine Landtagswahl mit Landesthemen – und vor allem einem überaus beliebten Ministerpräsidenten«, sagte sie mit Blick auf Wahlsieger Günther.

Günthers Auftreten stehe »in deutlichem Kontrast zu eher krawalligen Parteifreunden« wie Bundesparteichef Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder oder »gelegentlich auch« dem nordrhein-westfälischen Landeschef Hendrik Wüst (CDU). Laschet freut sich über Niederlage der AfD Jubel bei den Grünen: »Die Menschen im Land haben uns ein so gutes Ergebnis verpasst, weil sie die Arbeit der Grünen der letzten zehn Jahren für richtig und gut halten«, sagte die Co-Spitzenkandidatin Aminata Touré der »Rheinischen Post«. Deswegen lasse sich nicht ohne Weiteres an den Grünen vorbeiregieren. »Die Menschen fanden in den letzten fünf Jahren nicht die Zusammenarbeit von CDU und FDP gut, sondern dass wir als Dreierkonstellation regiert haben, die unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen in Form von Parteien vertreten hat«, betonte Touré. Viele Menschen hätten die jüngste schwarz-gelbe Regierung von 2009 bis 2012 in schlechter Erinnerung.

Der stellvertretende FDP-Chef Kubicki sprach von einem durchschnittlichen Ergebnis seiner Partei und warb bei der CDU für ein Bündnis mit seiner Partei. Vize-Kanzler Robert Habeck warb dagegen für eine schwarz-grüne Regierung in Kiel. »Es gibt zwei Wahlsieger: Daniel Günther und die Grünen«, sagte Habeck im ZDF. Die CDU sei sicher schlau genug, das Ergebnis richtig zu interpretieren, sagte der frühere Umweltminister des nördlichsten Bundeslandes. Der frühere CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet begrüßte das Ausscheiden der AfD aus dem Kieler Landtag. Der Wahlsonntag sei ein »guter Tag für die Demokratie«, erklärte Laschet. Die AfD sei »nicht mit populistischen Sprüchen, nicht mit Gerede von konservativer Revolution, nicht mit Rechtsruck und Ressentiments, sondern mit einem klaren Kurs der Mitte, der Moderne, der Weltoffenheit« besiegt worden.