Podcast "Stimmenfang" Alle gegen Höcke? Was bei der Landtagswahl in Thüringen auf dem Spiel steht

[00:00:02] Matthias Kirsch Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom SPIEGEL. Ich bin Matthias Kirsch. In Thüringen steht die Landtagswahl bevor. Es ist das Ende eines langen Wahl-Herbstes in Ostdeutschland. Und wie schon in Sachsen und Brandenburg zeichnet sich ab, eine Regierungskoalition zu finden, das dürfte schwierig werden. Und das liegt vor allem an der starken AfD.

[00:00:25] Björn Höcke (AfD) Wir als AfD Thüringen starten, wenn wir in Regierungsverantwortung sind, eine Abschiebe- Offensive 2020.

[00:00:34] Matthias Kirsch Was bedeutet ein Wahlerfolg der AfD um Björn Höcke in Thüringen? Welche Rolle spielt der Anschlag in Halle im AfD-Wahlkampf? Und was steht eigentlich generell bei dieser Landtagswahl auf dem Spiel? Darüber spreche ich zuerst mit Ann-Katrin Müller, die für den SPIEGEL über die AfD schreibt. Später schauen wir dann noch genauer ins Land Thüringen rein - dafür telefoniere ich mit Timo Lehmann, dem Spiegel-Redakteur in Leipzig.

[00:01:27] Und damit zurück zur Landtagswahl in Thüringen. Bei mir im Studio sitzt jetzt Ann-Katrin Müller, die beim SPIEGEL über die AfD schreibt. Hallo Ann-Katrin.

[00:01:34] Ann-Katrin Müller Hallo.

[00:01:36] Matthias Kirsch Sprechen wir doch erst mal über die AfD in Thüringen im Allgemeinen. Die unterscheidet sich ja ein bisschen von den AfD-Landesverbänden in anderen Teilen Deutschlands. Was ist genau das Besondere an dem thüringischen Landesverband der AfD?

[00:01:50] Ann-Katrin Müller In Thüringen sitzt Björn Höcke, der ist da der Landeschef und auch der Fraktionschef. Und er ist so die Galionsfigur vom "Flügel". Dieser "Flügel", wie die sich nennen, ist die völkisch-nationale Plattform innerhalb der AfD, die seit Jahren versucht, die AfD rechter und nationaler auszurichten und die damit ja auch sehr erfolgreich ist.

[00:02:11] Matthias Kirsch Würdest du denn sagen, diese Bezeichnung für die AfD "rechtspopulistisch", die ja im gesamtdeutschen Kontext AfD benutzt wird - ist die bei dem thüringischen Landesverband noch angebracht? Oder muss man da einen anderen Begriff benutzen?

[00:02:25] Ann-Katrin Müller Ich würde einen stärkeren Begriff verwenden. Also rechtspopulistisch ist - gerade was die Thüringer angeht - eigentlich zu schwach und auch was den "Flügel" angeht. Eigentlich muss man da schon extrem rechts sagen. Der Verfassungsschutz verweist auch immer wieder auf Björn Höcke und Andreas Kalbitz, das ist der Brandenburger Landeschef, der sehr eng mit Herrn Höcke ist. Da wird auch immer wieder auf die Reden von Herrn Höcke verwiesen im Verfassungsschutzbericht, wenn es um die AfD geht.

[00:02:50] Björn Höcke (AfD) Die Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.

[00:03:00] Ann-Katrin Müller Also, das ist schon eine Sonderstellung in der Partei.

[00:03:03] Matthias Kirsch Schauen wir uns doch diese Person Björn Höcke mal an. Welche Rolle nimmt den Björn Höcke ein in diesem thüringischen Landesverband? Oder welche Rolle nimmt er allgemein ein in diesem "Flügel"?

[00:03:15] Ann-Katrin Müller In Thüringen ist es so, dass es, glaube ich, schon auch noch einige Kritiker gibt. Aber er ist nun mal der bekannteste Politiker mit - der gesamten AfD, muss man sagen. Also, neben Gauland ist er, glaube ich, somit die Figur, die man kennt, auch wenn man sich jetzt nicht explizit so wie ich oder überhaupt Journalisten mit der Partei befasst. Und Björn Höcke ist die Galionsfigur, so habe ich es eben schon mal genannt, weil er eben derjenige ist, der quasi vor all den anderen "Flügelianern" steht, der den großen Auftritt gerne wählt und dem man eben sehr stark mit diesem rechten Gedankengut dann auch verbindet. Dem man auch immer wieder vorhält, dass er seine Sprache anlehnt an ehemalige Nationalsozialisten und so weiter. Und es gibt schon auch noch Kritiker in der Partei. Es gab ja auch einen Appell der ungefähr 100 gemäßigteren - in Anführungszeichen - AfDlern, die eben versucht haben zu sagen: "Die AfD ist keine Björn Höcke-Partei", weil es ihnen ein bisschen zu bunt wurde, was diesen Personenkult anging, den er ganz stark gefahren hat, jetzt, zum Anfang der Landtagswahlkämpfe im Osten. Aber inhaltlich gibt es in der Partei nur noch sehr wenig Kritik an Björn Höcke. Seine Macht - damit die Macht des "Flügels" - hat sich sehr stark verfestigt.

[00:04:27] Matthias Kirsch Jetzt, wo du das ansprichst: Unser Kollege Timo Lehmann, den wir später noch hören, und Melanie Amann, die Büroleiterin des SPIEGEL hier in Berlin, die haben vor ein paar Wochen einen Artikel geschrieben, in dem sie sagen: Björn Höcke ist eigentlich mehr ein Maskottchen als ein Machtfaktor. Siehst du das denn auch so?

[00:04:43] Ann-Katrin Müller Björn Höcke ist sozusagen über diese Position und über den "Flügel" mächtig, aber nicht, weil er jetzt der besonders gute Netzwerker ist. Das macht im Hintergrund für ihn Andreas Kalbitz, der für den "Flügel" all diese Dinge organisiert, während Björn Höcke anreist, seine Rede hält und dann auch direkt wieder fährt.

[00:05:03] Matthias Kirsch Wenn wir das jetzt auf Thüringen und den Landtagswahlkampf in Thüringen beziehen, gibt es denn in Thüringen außerhalb von dieser Bewegung des "Flügels" auch eine gemäßigtere AfD?

[00:05:15] Ann-Katrin Müller Klar. Also im Vergleich zu denen, die du gerade genannt hast, gibt es auf jeden Fall Gemäßigtere. Das Interessante ist, dass sozusagen der laute Widerstand gegen diesen "Flügel" und gegen Höcke und Kalbitz immer mehr nachgelassen hat. Es gab eben diesen kleinen Aufstand nochmal gegen den Personenkult, aber eben nicht mehr gegen die Inhalte, nicht mehr gegen die ganzen Begriffe, die verwendet werden, nicht mehr gegen diese Ausrichtung in dieses stark Nationalistische.

[00:05:42] Matthias Kirsch Du hast vorhin das auch angesprochen, die Sprache, die Björn Höcke benutzt. Es gab in diesem Landtagswahlkampf einen ganz bestimmten Moment, als Björn Höcke vom ZDF für die Sendung Berlin direkt interviewt worden ist.

[00:05:55] Björn Höcke (AfD) Passen Sie auf, wir beenden das Interview. Nur dann ist klar, wir wissen nicht, was kommt. Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird.

[00:06:04] Berlin direkt Ist das eine Drohung?

[00:06:05] Björn Höcke (AfD) Nein, das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch., versthen Sie?

[00:06:09] Berlin direkt Und was könnte kommen, wenn Sie sagen...

[00:06:14] Björn Höcke (AfD) Vielleicht werde ich auch mal eine interessante persönliche...politische Person in diesem Lande, könnte doch sein.

[00:06:17] Matthias Kirsch Solche Skandale, schaden die der AfD in Thüringen oder helfen die ihr eher?

[00:06:23] Ann-Katrin Müller Das ist eine sehr gute Frage, die man, glaube ich, mit Daten nicht belegt hat. Meine Einschätzung wäre, dass - also, aus den Gesprächen, die ich vor Ort sozusagen mit AfD, Wählern oder AfD Lokalpolitikern geführt habe - es vermutlich auf eine Art und Weise hilft, zumindest bei all denen, die ohnehin der AfD schon zugängig waren. Die fühlen sich eher bestätigt, in diesem "wir werden irgendwie von den Medien verfolgt, wir werden irgendwie zu kritisch befragt, so werden andere nicht angegangen". Bei denen, die vielleicht noch unentschieden sind, für die aber die AfD eine Option ist, könnte es auch eher helfen. Dieses Thema Medien, also dass er jetzt keine Interviews mehr geben will. Ich glaube, ehrlicherweise hätte er auch so gemacht. Das würde er natürlich damit verknüpfen, genau wie er auch schon SPIEGEL-Berichterstattung irgendwie als Falschmeldung und sonstwas angegriffen hat. Das ist Teil der Strategie, die Bevölkerung weiter aufzuspalten und sozusagen ein Keil rein zu treiben auch noch in das Thema Medien-Vertrauen. Ob das jetzt sozusagen konkret mit diesem einem Interview... Das würde ich ihm nicht abnehmen, dass er, weil er da so entrüstet war, jetzt plötzlich keine Interviews mehr geben will. Das ist hanebüchen.

[00:07:31] Matthias Kirsch Es gab noch ein anderes Ereignis, nämlich jetzt, in jüngster Vergangenheit letzte Woche, was auch wahrscheinlich Einfluss auf den Wahlkampf haben wird, nämlich der Terroranschlag in Halle.

[00:07:40] Einspieler In Halle an der Saale sind bei einem offenbar antisemitischen Angriff zwei Menschen erschossen worden. Mindestens zwei weitere Personen wurden verletzt. Der Täter hatte sich so bewaffnet, dass er alle 70, 80 Menschen in der kleinen Synagoge von Halle hätte töten können.

[00:07:57] Matthias Kirsch Es war ja, wie wir mittlerweile wissen, eine antisemitische, eine rassistische Tat. Wie hat denn die AfD auf diesen Anschlag reagiert?

[00:08:05] Ann-Katrin Müller Ja, das war ganz interessant. Die AfD war mit die schnellste Partei, die irgendwie online direkt geschrieben hat, dass es ganz schlimm sei und dass sie damit nichts zu tun haben will. Auch Björn Höcke, über den wir jetzt so viel gesprochen haben, hat direkt getwittert und bei Facebook gepostet: "Was sind das nur für Menschen, die anderen Menschen so etwas antun?!" Da war schnellst möglichste Distanz sozusagen das Ziel, weil sie nach dem Mord an Walter Lübke, glaub ich, schon gemerkt haben, die Debatte, die daraufhin entstanden ist. Inwiefern tragen Worte eben zu solchen Taten bei, dass die Ihnen Schaden können. Und jetzt war das Ziel durch super viele Pressemitteilungen - ich glaube, so viel habe ich zu einem Thema noch nie bekommen von der AfD - eben zu zeigen, okay, wir wollen damit wirklich nicht in Verbindung gebracht werden. Und gleichzeitig haben Sie dann immer versucht, diesen Spinn zu setzen: Bitte das nicht politisch ausschlachten, also bitte nicht das jetzt politisch nutzen diese Tat, um irgendwie uns ans Bein zu flicken. Interessanterweise ist es aber genau dann anders herum, wenn es der AfD helfen könnte. Nämlich zum Beispiel als der Eritreer am Frankfurter Hauptbahnhof Mutter und Kind stieß.

[00:09:13] Einspieler Am Frankfurter Hauptbahnhof sind mehrere Gleise gesperrt. Am Vormittag geraten eine Mutter und ihr achtjähriges Kind auf die Gleise.

[00:09:19] Ann-Katrin Müller Dann war das natürlich sofort ein Teil von Merkels Politik. Da wird definitiv mit zweierlei Maß gemessen.

[00:09:26] Matthias Kirsch Gleichzeitig gibt es ja auch viele Stimmen, die sagen, die aggressive Sprache, die zum Teil rassistische und antisemitische Sprache, die von Mitgliedern der AfD kommt, hat auch mit ihren Teil dazu beigetragen, dass dieser Anschlag passiert ist.

[00:09:40] Ann-Katrin Müller Auf jeden Fall. Ich wäre auch dabei zu sagen, dass die AfD das Maß dessen, wie man sprechen darf, im Öffentlichen verschoben hat und dass sie radikalisiert hat und dass sie sozusagen dazu beiträgt, über bestimmte Dinge eine viel ausgiebiger Debatte zu führen, als es vielleicht notwendig wäre. Und wenn man sich anguckt, wo der Täter sich radikalisiert hat, wo er seine Versatzstücke für seine Verschwörungstheorie, die ja etwas durcheinandergemischt ist, her hat, dann ist es genau in dem Umfeld, in dem sich eben auch AfD-Trolle bewegen.

[00:10:13] Matthias Kirsch Mit Blick aber jetzt auf die Landtagswahl in Thüringen: Instrumentalisiert die AfD denn diesen Anschlag in irgendeiner Weise?

[00:10:22] Ann-Katrin Müller Sie instrumentalisiert ihn für sich insofern, als dass sie noch einmal beweisen will, dass sie damit nichts zu tun hat. Dass jetzt einzelne Politiker noch einmal fordern, dass man Herrn Gedeon, der durch antisemitische Äußerungen aufgefallen war, dann jetzt doch endlich mal aus der Partei ausschließen solle und sagen da wieder, dass diese Demokratie, diese furchtbaren Schiedsgerichte, dass das alles so lange dauere, und versuchen da nochmal darauf zu verweisen, wir haben damit nichts zu tun. Sie versuchen erneut, wie auch nach den letzten Landtagswahlen in Brandenburg, nochmal dieses Etikett, wir sind so bürgerlich, nochmal neu zu bringen und sich nicht in eine neue Debatte wie nach Lübke reinziehen zu lassen.

[00:10:57] Matthias Kirsch Schauen wir konkret nochmal auf die Landtagswahl in Thüringen. In den Umfragen ist die AfD zweitstärkste Kraft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie genau wie in Sachsen und in Brandenburg, auch zweitstärkste Kraft bei den Wahlen werden wird. Hat die AfD in Thüringen denn trotz der radikalen Position des Landesverbandes Erfolg? Oder genau deswegen?

[00:11:19] Ann-Katrin Müller Auch da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Es gab letzte Woche eine ganz interessante Umfrage vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Da sagen 71 Prozent derjenigen, die vorher angegeben haben, sie können sich vorstellen, AfD zu wählen, dass Sie die Ausrichtung der Höcke-Partei genau richtig finden, also mit Höcke und seinen extremen Positionen. Und 29 Prozent sagen, sie sind zu rechts. Das heißt, diese Hoffnung, die manche hatten, oder diese Idee, dass es vielleicht eine Protestwahl ist und dass man trotz Höcke diese Partei wählt, stimmt eben nur für ein Drittel, und der Rest ist sozusagen total zufrieden damit und bekennt sich eben dazu, so rechts zu ticken.

[00:11:59] Matthias Kirsch Aber man kann jetzt nicht sagen, das sind alles Protestwähler.

[00:12:02] Ann-Katrin Müller Generell ist die Zeit der Protestwähler bei der AfD einfach vorbei, weil man jetzt sehr, sehr genau weiß, wofür sie steht. Und wenn man sozusagen nur protestwählen will und aber nicht rechts ist, dann würde man vermutlich mittlerweile etwas anderes wählen als die AfD.

[00:12:19] Matthias Kirsch So oder so egal, wie es dann schlussendlich genau in Zahlen aussieht nach der Wahl: Die AfD wird ja das gleiche Problem vermutlich haben wie in Sachsen und Brandenburg nämlich, das trotz starken Resultats niemand mit ihr zusammenarbeiten will.

[00:12:31] Ann-Katrin Müller Ja, Stand jetzt ist das so. Es gibt ja immer so einen seltsamen Moment, wenn vielleicht die Wahl sehr schlecht ausgeht und die Spitzenpolitiker der anderen Parteien weggeweht werden von dem schlechten Wahlergebnis oder gestützt werden in der Partei, man weiß es nicht, wo man nie so genau weiß, was dann alles so passieren kann. Ich kann mir das Stand jetzt nicht vorstellen, dass es da irgendeine Form von Koalition mit der AfD gibt.

[00:12:54] Matthias Kirsch Trotzdem ist es ja dann für die AfD auch je nach Wahlergebnis wichtig. in welche Richtung geht es? Wenn es wieder ein starkes Wahlergebnis war, wie jetzt in diesem gesamten ostdeutschen Wahl-Herbst - trotzdem keine Regierungsperspektive am Ende. Was heißt das denn für die Zukunft der AfD?

[00:13:12] Ann-Katrin Müller Zum einen hilft es der AfD ein bisschen, weil es natürlich viel leichter ist zu sagen, wir sind in der Opposition und man kann alles kritisieren. Man muss nie genau sagen, was man dann tun würde, wenn man regiert. Das ist natürlich sehr viel einfacher, als wenn man eine klare Perspektive hat. Und es hilft der AfD auch in dem Punkt, dass sie sich eben noch nicht so ganz entscheiden muss, wie rechts sie jetzt gerade sein will. Insofern würde ich aber trotzdem nicht dafür plädieren, dann zu sagen, ja, deswegen sollte man jetzt eine Regierungsalternative geben, sondern das macht einfach nur deutlich, wie schwer es ist, der AfD auf so einer sachlichen Ebene als andere Partei zu begegnen.

[00:13:50] Matthias Kirsch Einen Stichpunkt, den du genannt hast: die AfD, die sich entscheiden muss, wie recht sie eigentlich ist. Was heißen diese Wahlen im Osten insgesamt für die Ausrichtung der AfD auf der bundesdeutschen Ebene?

[00:14:01] Ann-Katrin Müller Also ich würde sagen, dass die zwei Wahlen, die wir schon hatten und auch jetzt die Wahl, die jetzt noch kommt, mit Thüringen, dem "Flügel" eine absolute Macht...einen Machtzuwachs gegeben haben. Er kann eigentlich mehr oder weniger fast schon durchregieren, weil wie ich eben schon sagte, so wenige Leute sich noch wehren in der Partei und eigentlich die Parteiforderen Nichtangriffspakte mit dem "Flügel" geschlossen haben, wenn sie überhaupt jemals gegen den "Flügel" waren oder so wie Gauland sowieso den "Flügel" ganz gut finden. Und Ende November, Anfang Dezember ist ein Parteitag mit Vorstandswahlen. Und da werden mehrere aus den Ortsverbänden vermutlich Machtansprüche anmelden, was Bundesvorstandsplätze angeht.

[00:14:41] Matthias Kirsch Auch Björn Höcke?

[00:14:43] Ann-Katrin Müller Ich kann mir gut vorstellen, dass er... Also, er hat ja auf dem "Flügel"-Treffen, so etwas ähnliches gesagt.

[00:14:50] Björn Höcke (AfD) Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.

[00:14:56] Ann-Katrin Müller Ich glaube, es war nicht darauf bezogen, dass er selber jetzt plötzlich Parteichef werden will, sondern eher, dass die Macht der Ost-Verbände und der "Flügelianer" vor allen Dingen im Bundesvorstand wachsen soll. Es kann sein, dass er versuchen wird, in den Bundesvorstand zu kommen. Andererseits wird das sehr schwer für ihn. Ich glaube eher, dass jemand wie Herr Kalbitz wieder in den Bundesvorstand will und dass jemand wie Tino Chrupalla wahrscheinlich als Parteivorsitzender kandidieren wird. Und wenn Herr Gauland es sich nicht nochmal anders überlegt, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das wird. Er kommt aus Sachsen, ist nicht selbst im "Flügel", hat aber nichts gegen den "Flügel" und sagt, er hat keine inhaltlichen Differenzen. Insofern würde quasi diese Position des "Flügels" auf jeden Fall sehr stark sich wiederfinden, auch wieder in der Bundespartei. Und die macht nochmal stärker.

[00:15:40] Matthias Kirsch Anne-Katrin, dir schon mal vielen Dank für den Einblick ins Innere der AfD!

[00:15:44] Ann-Katrin Müller Sehr gerne.

[00:15:45] Matthias Kirsch Jetzt haben wir viel über die Besonderheiten der thüringischen AfD geredet. Aber wie sieht es eigentlich sonst aus in Thüringen? Wie verläuft der Wahlkampf dort? Und was heißen die aktuellen Umfrageergebnisse für die Koalitionsmöglichkeiten? Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mit Timo Lehmann telefoniert. Timo ist SPIEGEL-Redakteur in Leipzig und berichtet momentan viel aus Thüringen. Hallo Timo.

[00:16:08] Timo Lehmann Hallo.

[00:16:09] Matthias Kirsch Timo, du erlebst den Wahlkampf in Thüringen ja fast täglich vor Ort. Welche Themen dominieren diesen Wahlkampf denn?

[00:16:17] Timo Lehmann Ich würde sagen, im Vergleich zu Sachsen und Brandenburg ist es insgesamt ein sehr ruhiger Wahlkampf. Die Situation in Sachsen war unglaublich angespannt, das hat man auch den Kandidaten angemerkt. In Thüringen ist das nicht der Fall, sondern hier wird eher Ruhe ausgestrahlt. Es geht ein bisschen um Bildungspolitik, es geht ein bisschen auch um die innere Sicherheit und den Umgang mit Migration. Aber es gibt keine Themen, die, sag ich mal da jetzt heraus stechen für die Landespolitik.

[00:16:47] Matthias Kirsch Okay, dann sprechen wir doch mal über das aktuelle Regierungsbündnis. In Thüringen ist ja Rot-Rot-Grün an der Macht, also Linke, SPD und Grüne mit dem Linken Bodo Ramelow als Ministerpräsidenten. Es sieht jetzt so aus, als wäre es gut möglich, dass Rot-Rot-Grün keine Mehrheit mehr hat nach der Wahl. Wie ist das denn eigentlich passiert? Hat Bodo Ramelow mit seiner Regierung irgendwie schlechte Arbeit gemacht?

[00:17:11] Timo Lehmann Ich würde sagen, das ist natürlich einerseits eine politische Ansichtssache, wie man das sieht. Es gab auf jeden Fall Verfehlungen dieser Regierung, wenn man sich die Gebietsreform anschaut, da ist die Koalition einfach gescheitert, da ist sie nicht vorangekommen. Ansonsten ist die Situation in Thüringen eigentlich nicht so schlecht. Also das Bildungspolitische... es fehlen zwar Lehrer, es gibt viele Fehlstunden, aber trotzdem sind die Schulen in Thüringen immer noch in den Rankings sehr weit oben. Und auch wirtschaftlich läuft es eigentlich in Thüringen insofern gut, dass die Arbeitslosigkeit sehr gering ist. Die Löhne sind nach wie vor niedrig, und da kommt man auch nur schwerlich voran. Das führt sicherlich zu einer gewissen Unzufriedenheit. Aber ansonsten hängt es natürlich auch damit zusammen, dass die AfD so unglaublich stark geworden ist, die von allen Parteien Stimmen wegnehmen wird. Und das hat sich dann auch da ganz extrem geäußert in dem rot-rot-grünen Bündnis.

[00:18:00] Matthias Kirsch Wie steht denn Bodo Ramelow eigentlich da? Welches Standing hat der in Thüringen?

[00:18:06] Timo Lehmann Bodo Ramelow ist einer der beliebtesten Ministerpräsidenten in Deutschland. Er gibt sich immer als sehr nachdenklich und versucht sich auch als Macher zu präsentieren. Ich war zum Beispiel bei einer Wahlkampfveranstaltung mit ihm in Bad Frankenhausen. Die hat stattgefunden in einer neuen Turnhalle, die dort gebaut wurde für eine Schule. Und da waren großes Fenster, und man konnte von diesen Fenstern aus sehen, eine neue Schule, die gebaut wurde. Und da hat Ramelow die Möglichkeit genutzt, um zu zeigen, dass hier etwas passiert.

[00:18:37] Bodo Ramelow (Die Linke) Wir machen Dampf, wir machen Druck. Wir wollen, dass Thüringen ein weltoffenes Land ist und dass Thüringen Menschen willkommen heißt.

[00:18:45] Timo Lehmann Man hat momentan auch eine relativ gute Situation, was den Haushalt angeht, was Steuereinnahmen angeht. Und da will man zeigen, dass er eben ein Macher ist, der sich einsetzt, der sich versucht, wenn Leute Probleme haben, dass er sofort tatkräftig dabei ist, und inszeniert sich als Landesvater auch sehr überparteilich, nicht unbedingt als Linker. Er hat ja zum Beispiel auch nicht auf Wahlplakaten das Parteilogo der Linken stehen, sondern versucht, möglichst für alle Bürger ein Ministerpräsident zu sein.

[00:19:15] Matthias Kirsch Also einen Landesvater, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Trotzdem ist Ramelow ja jetzt ein Landesvater, der damit rechnen muss, seine Regierungsmehrheit zu verlieren. Lasst uns doch mal auf ein paar Szenarien schauen, was nach der Wahl passieren könnte. Bodo Ramelow hat es in der Vergangenheit mal im Deutschlandfunk gesagt:

[00:19:35] Bodo Ramelow (Die Linke) Zu der Frage der demokratischen Kultur gehört es, dass man auch zwischen CDU und Linker in Thüringen immer schon Drähte hatte, wenn es darum ging, dass es um das Land ging.

[00:19:47] Matthias Kirsch Gibt es denn irgendeine Chance, dass CDU und Linke in Thüringen zusammenarbeiten?

[00:19:54] Timo Lehmann Es gab verschiedene Zitate in den letzten Wochen. Man denke nur an Joachim Gauck, der sogar dazu aufgerufen hat, dass die CDU sich das überlegen sollte, ob sie nicht auch mit den Linken spricht. Auch Kurt Biedenkopf, der ehemalige Sachsen-Ministerpräsident, der auch in der CDU ist, hat im SPIEGEL gesagt, dass er den Herrn Ramelow sehr vernünftig findet und dass sich die CDU gewandelt habe. Aber trotzdem: Es gibt einen Bundesbeschluss in der CDU, der jegliche Zusammenarbeit mit Linken und mit AfD ausschließt. Und die Vorbehalte sind sicherlich auch nach wie vor groß. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das die CDU in Thüringen machen wird.

[00:20:34] Matthias Kirsch Wenn wir den Schritt aber weiter machen. Was bleibt denn überhaupt noch als Option? Im Sommer hatte Bodo Ramelow im Interview mit dem SPIEGEL gesagt, wir müssten neue Politikmodell in Deutschland ausprobieren. Wenn keine Koalition mit der CDU gemeint ist, was dann?

[00:20:49] Timo Lehmann Es gibt zwei Möglichkeiten, was ein bisschen auch davon abhängt, ob die FDP reinkommt, die gerade so bei vier Prozent steht, fünf Prozent. Die eine Möglichkeit ist die von dir angedeutete Minderheitsregierung. In Thüringen gibt es den Sonderfall in der Landesverfassung, dass der Landtag keine Befristung dafür hat, wann er eine neue Regierung wählt. Da kann sozusagen die bestehende Regierung so lange weiterregieren, bis der Landtag sich dafür entscheidet, neu zu wählen.

[00:21:18] Matthias Kirsch Das heißt, die Minderheitsregierung ist die eine Option. Welches ist die zweite?

[00:21:23] Timo Lehmann Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wenn die FDP reinkommt und die CDU doch noch etwas stärker wird, gebe es auch die Möglichkeit einer sogenannten Simbabwe-Koalition. Simbabwe-Koalition wäre SPD, Grüne, CDU und FDP - also Kenia plus FDP. Da wäre dann die CDU auch der stärkste Part. Das heißt, Mike Mohring hätte damit die Chance, Ministerpräsident von Thüringen zu werden, was er eindeutig will. Das sieht man. Der hat auf jeden Fall einen starken Willen, Regierungschef zu werden, und hat auch den Anspruch, dass diese Möglichkeit für ihn besteht. Und dann hätte man eigentlich die Situation, die man auch in den anderen drei Bundesländern schon hätte, also in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, nur eben, dass zusätzlich noch die FDP dabei wäre.

[00:22:13] Matthias Kirsch Und, dass man dann eine starke Linke in der Opposition hätte.

[00:22:18] Timo Lehmann Genau, das wäre natürlich schon der Unterschied. Während die Linken in den anderen drei - vor allem in Brandenburg und Sachsen - jetzt sehr schlecht dastehen, kann man davon ausgehen, dass sie in Thüringen wesentlich stärker wird. Und man hätte dann sozusagen eine Koalition aus vielen kleineren Parteien und zwei starke Blöcke aus AfD und Linke gegen sich.

[00:22:37] Matthias Kirsch Blicken wir doch trotzdem kurz mal auf SPD und Grüne. Wir haben ja kurz darüber gesprochen. Die könnten sowohl für Rot-Rot-Grün als auch für eine Simbabwe-Koalition wichtig werden. Wie stehen denn SPD und Grüne in Thüringen momentan so da?

[00:22:52] Timo Lehmann Beide stehen ungefähr bei neun Prozent bei den letzten Umfragen - acht bis neun Prozent -, was natürlich, sage ich mal, für die SPD schon heftig ist, dass dort nicht mal mehr der Anspruch gestellt, wird einen Kandidaten für den Ministerpräsidenten aufzustellen, was gewissermaßen nur realistisch ist, aber es ist schon bemerkenswert, dass die SPD in der Hinsicht völlig aufgegeben hat und man nur noch der Spitzenkandidat ist. Bei den Grünen gibt es durchaus auch eine euphorische Haltung. Es gibt auch die Spitzenkandidatin in Jena, die dort möglicherweise ein Direktmandat erringen könnte. Dann gibt es noch eine andere junge Kandidatin in Weimar, die möglicherweise auch Chance auf ein Direktmandat hätte. Das ist eine durchaus spannende Entwicklung für die Grünen in Thüringen.

[00:23:40] Matthias Kirsch Wenn wir jetzt rein rechnerisch aber mal schauen, wer noch auf eine Mehrheit kommen könnte, das wären ja auch CDU und AfD. Die Frage, ob die beiden Parteien auf Landesebene zusammenarbeiten könnten, stand ja vor zwei Monaten auch im Raum, als in Sachsen und Brandenburg gewählt wurde. Damals war die CDU-Spitze in Berlin recht deutlich. Generalsekretär Paul Ziemiak hat zum Beispiel gesagt:

[00:24:02] Paul Ziemiak (CDU) Die CDU lehnt jede Koalition und ähnliche Formen der Zusammenarbeit mit der AfD ab - Punkt.

[00:24:09] Matthias Kirsch Wie sieht es denn zwischen CDU und AfD in Thüringen aus?

[00:24:14] Timo Lehmann Ich sage mal, der Ingo Senftleben in Brandenburg hat ja durchaus mal diese Option eröffnet. Der Fraktionsvorsitzende in Sachsen hat diese Option mal kurzzeitig eröffnet, hat sie dann wieder geschlossen. In Sachsen-Anhalt gibt es diese Diskussion, in Thüringen gab es sie so bisher noch nicht. Ich glaube, dass wenn man sich jetzt gerade mal Sachsen und Thüringen anschaut, gibt es zwei Personen, die das jeweils vor allem verhindern. Es ist in Sachsen Michael Kretschmer, in Thüringen gibt es vor allem auf AfD-Seite jemanden, der das absolut unmöglich macht und das ist Björn Höcke, der in der Partei der prominenteste Vertreter der Rechtsaußen-Seite ist. Und solange Björn Höcke da Vorsitzender ist der Landes-AfD in Thüringen, gibt es für die CDU überhaupt gar keine Möglichkeit, da anzuknüpfen.

[00:25:02] Matthias Kirsch Timo, wenn wir uns aber diese Sachen jetzt alle mal so anschauen, also CDU und Linke können aller Voraussicht nach nicht zusammenarbeiten, CDU und AfD wollen es nicht. Ist Thüringen denn überhaupt mehrheitsfähig?

[00:25:15] Timo Lehmann Das kann man wahrscheinlich in den Tagen vor der Wahl noch nicht sagen. Es wurde immer gesagt, die Länder werden durch die Stärke der AfD unregierbar. Am Ende kommen natürlich Regierung zustande. Ob die am Ende gut sind für die Länder? Ich glaube das eher nicht. Sondern ich glaube, das ist gar nichts Gutes daran gibt, dass die AfD so stark ist, dass diese Entwicklung negativ ist und man nur hoffen kann, dass sich die Polarisierung, die vor allem wieder zwischen den bereits bestehenden Parteien besteht - möglicherweise auch vielleicht noch einer anderen Partei, man weiß ja nie, was passiert... Aber nicht die AfD, weil diese Richtung, die diese Partei einschlägt, und die Polarisierung, daran gibt es keine gute Entwicklung, und es ist einfach nur schlecht für die Bundesländer.

[00:25:55] Matthias Kirsch Okay, vielen Dank für deine Einschätzung, Timo.

[00:25:56] Timo Lehmann Gerne.

[00:25:58] Matthias Kirsch Das war Stimmenfang, der Politik- Podcast vom SPIEGEL. Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, vielleicht haben Sie sich auch ein wenig gewundert. Aber seit dieser Woche hat der Stimmenfang ein neues Cover. Und auch wenn unsere Kollegin Sandra Sperber gerade auf dem Bild nicht mehr zu sehen ist - keine Sorge, sie kommt zurück.

[00:26:18] Außerdem will ich Ihnen an dieser Stelle nochmal unseren neuen Podcast Smarter leben vorstellen. Jede Woche trifft Lenne Kaffka dort Menschen, die ihr Leben durch kleine Änderungen ein ganzes Stück besser machen. Wie zum Beispiel den Achtsamkeitstrainer Jacomo, der weiß, wie man sogar im Gehen meditieren kann. Smarter leben können Sie auf spiegel.de, aber auch bei Spotify und in allen anderen gängigen Podcast-Apps hören.

Genau wie auch den Stimmenfang. Die nächste Episode vom Stimmenfang gibt es wie gewohnt ab nächstem Donnerstag.