Landtagswahl in Niedersachsen CDU gibt der Ampel die Schuld am AfD-Wahlerfolg

Die AfD erstarkt in Niedersachsen. Die Verantwortung dafür trage die Ampelkoalition in Berlin mit ihrem »Zickzack-Kurs«, meint CDU-Generalsekretär Mario Czaja. Dabei hat vor allem seine Partei Wähler an die AfD verloren.