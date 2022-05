Kandidaten, Kämpfe, Koalitionen Darum geht es bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen

Als Peer Steinbrück noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen war, verantwortete er einen der dunkelsten Tage in der Nachkriegsgeschichte des SPD-Landesverbandes. Es war der 22. Mai 2005, bei der Landtagswahl gewann die CDU, die Sozialdemokraten hingegen stürzten ab, kamen auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 51 Jahren: 37,1 Prozent für die Genossen – und das in ihrer viel zitierten Herzkammer. Es war eine krachende Niederlage, so empfand man das damals, auch, weil mit ihr die jahrzehntelange SPD-Vorherrschaft in NRW ihr Ende fand.

Das waren noch Zeiten. Würden Thomas Kutschaty und die SPD an diesem Sonntag 37,1 Prozent holen, die Partei bräche vermutlich in ekstatische Jubelstürme aus – so weit ist man in den Umfragen von solchen Sphären entfernt. Und trotzdem hat Kutschaty Chancen auf den Einzug in die Düsseldorfer Staatskanzlei.

Nach einem mitunter schmutzigen Wahlkampf sagen die Meinungsforscher bei der NRW-Landtagswahl ein enges Rennen zwischen Ministerpräsident Hendrik-Wüst und seinem SPD-Kontrahenten Kutschaty voraus. Die Demoskopen sehen Wüsts CDU kurz vor dem Wahltag zwischen 30 und 32 Prozent, die Sozialdemokraten liegen dahinter knapp unter der 30-Prozent-Marke. Es geht um viel: Rund 13,2 Millionen Menschen sind in Nordrhein-Westfalen zur Wahl aufgerufen, das ist gut jeder sechste Einwohner in Deutschland. NRW ist das mit Abstand bevölkerungsreichste Bundesland der Republik. Wer hier regiert, hat automatisch auch im Bund ein gehöriges Wörtchen mitzureden.

Wer hat die besseren Chancen bei dieser kleinen Bundestagswahl? Wie lief der Wahlkampf? Und was bedeutet das Ergebnis für Kanzler Olaf Scholz? Die wichtigsten Hintergründe: Kampf um die Macht – die Kandidaten für den Chefposten Etablierter Amtsinhaber gegen Herausforderer der Opposition – dieses Muster gilt bei dieser Landtagswahl nicht. Regierungschef Wüst ist selbst noch keine sieben Monate im Amt. Wie seinerzeit Steinbrück war auch er zunächst ohne Landtagswahl zu seinem Posten gekommen. Der CDU-Mann folgte Ende Oktober auf Armin Laschet, der nach seiner vermasselten Kanzlerkandidatur mittlerweile als einfacher Abgeordneter im Bundestag sitzt.

SPD-Mann Kutschaty hat – gemessen an der Amtszeit – sogar mehr Regierungserfahrung als der Ministerpräsident. Während Wüst bis zu seinem Einzug in die Staatskanzlei vier Jahre lang Verkehrsminister war, führte Kutschaty einst sieben Jahre das Landesjustizministerium: von 2010 bis 2017, zu Zeiten von Hannelore Krafts rot-grüner Regierung. Was beide eint: Sie sind Juristen und gelten nicht gerade als große Charismatiker. Das war es aber auch schon. Der 46-jährige Wüst stammt aus der Kleinstadt Rhede im Münsterland, in früheren Zeiten versuchte er, sich als konservative Stimme in der Union zu profilieren (lesen Sie hier ein Porträt über Wüst). Widersacher Kutschaty, 53, Sohn eines Eisenbahners aus Essen, zählt zum linken Flügel der SPD (das Kutschaty-Porträt finden Sie hier ).

Bild vergrößern Die Spitzenkandidaten von SPD, Grünen und CDU im Wahlkampf: Thomas Kutschaty, Mona Neubaur und Hendrik Wüst (v.l.) Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Wer von ihnen am Ende in der Staatskanzlei sitzt, dürfte hingegen eine Frau entscheiden: Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur, 44, kann auf einen historischen Triumph ihrer Partei hoffen. Umfragen sehen die Grünen bei 16 bis 18 Prozent, damit gelten sie als fast schon gesetzt für die nächste Koalition – und Neubaur als Vizeregierungschefin (hier lesen Sie mehr über Mona Neubaur). Zeit der Skandale – der Wahlkampf Dass dieser Wahlkampf mit harten Bandagen geführt werden dürfte, das hatten Parteistrategen schon Anfang des Jahres vorausgesagt. Kein Wunder, zu eng ist seit Monaten das Rennen im Westen. Doch mit welchen Problemen und Affären sich Union und SPD dann tatsächlich auseinandersetzen sollten, war seinerzeit noch nicht vorherzusehen.

Da wäre vor allem der Rücktritt von Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. Die CDU-Politikerin musste gehen, weil sie kurz nach der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr für eine Geburtstagsparty nach Mallorca geflogen war.

Die SPD musste sich ihrerseits harter Attacken erwehren – etwa, weil ein Mitarbeiter der Landtagsabgeordneten Sarah Philipp versucht hatte, den Instagram-Kanal von Heinen-Essers jugendlicher Tochter auszukundschaften. Daneben traktierte die Union die Sozialdemokraten mit bissigen Fragen zu deren umstrittener Russlandpolitik. Überhaupt überlagerten der Ukrainekrieg und die Folgen für Deutschland viele Debatten. Zumindest bemühte sich die SPD, ihre Forderungen nach mehr Erziehern, Lehrern oder Pflegekräften nach vorn zu stellen. Die Union warb für Sicherheit und den Kampf gegen Clans. Farbenspiele – die möglichen Koalitionen Seit 2017 regiert Schwarz-Gelb in Düsseldorf. Damals hatten noch CDU-Mann Laschet und FDP-Chef Christian Lindner das Bündnis in NRW geschmiedet. Beide haben sich inzwischen neu orientiert, und auch die Koalition dürfte in Kürze ein Ende finden. Vor allem die Liberalen schwächeln, doch auch die Union ist weit von zwischenzeitlichen Hochphasen in den Umfragen entfernt. Zusammen sind beide Parteien nicht mehr in Reichweite einer Mehrheit. Viel wahrscheinlicher ist deshalb, dass die CDU um die Gunst der Grünen buhlen muss, um an der Macht zu bleiben. Schwarz-Grün ist eine zumindest denkbare Option, wenn die Union auf Platz eins landet. Zwar gibt es an der Grünenbasis deutliche Vorbehalte, die Parteispitze schien zuletzt aber nicht gänzlich abgeneigt.