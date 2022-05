In seiner Heimatstadt Rhede brachte Wüst es nach Auszählung fast aller Ergebnisse sogar auf 68,8 Prozent der Erststimmen und landete damit mehr als 50 Prozentpunkte vor SPD-Direktkandidatin Nina Andrieshen. Wüst hatte am Sonntag selbst in einem Wahllokal in Rhede abgestimmt. (Eine Übersicht zu allen NRW-Ergebnissen finden Sie hier.)