Die Menschen in Schleswig-Holstein wählen an diesem Sonntag einen neuen Landtag. Für jeden der 35 Wahlkreise zeigen wir Ihnen nach Auszählung der Stimmen, wie die verschiedenen Parteien, Kandidatinnen und Kandidaten abgeschnitten haben, was sich gegenüber der Wahl vor fünf Jahren verändert hat und wie stark sich die Stimmenverteilung vor Ort vom landesweiten Ergebnis unterscheidet.

