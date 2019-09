Politische Landkarte nach Landtagswahlen Schwarz-rot-blau

Die politische Landkarte sieht nach den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg anders aus. Wo einst rot und schwarz dominierten, ist nun viel blau zu sehen - die AfD hat die früher dominierende SPD (in Brandenburg) und CDU (in Sachsen) vielerorts auf Platz zwei verdrängt.

In Brandenburg sind die Farben auf der Wahlgewinner-Karte vielerorts auffällig hell: Der Vorsprung, mit dem die Parteien stärkste Kraft wurden, ist oft nur hauchdünn. In einem Drittel der Städte, Gemeinden und Ämter beträgt er weniger als 2,5 Prozentpunkte.

Die AfD bekam bei der Landtagswahl vor allem im Süden und Osten in zahlreichen Kommunen die meisten Zweitstimmen, mit Anteilen von über 30 Prozent. Am stärksten ist sie an der Grenze zu Sachsen, rund um die vom Bergbau geprägte Lausitz. Im Wahlkampf hatte sich die Partei gegen den beschlossenen Braunkohleausstieg gestellt.

Schwächer schneidet die AfD in großen Teilen des Brandenburger Westens und Nordwestens ab. Hier wurde die SPD in vielen Kommunen stärkste Kraft. Ihr bestes Ergebnis holten die Sozialdemokraten in Wittenberge.

Die CDU erzielte nur in einzelnen übers Bundesland verstreuten Kommunen mehr als 20 Prozent. Unter anderem gelang ihr das in Schönwalde-Glien, nordwestlich von Berlin. Dort wurde sie stärkste Kraft. Am schwächsten schnitt die CDU östlich von Berlin ab.

Dort hat die Linke ihre Hochburgen. In Strausberg und Frankfurt an der Oder holte sie ihre besten Zweitstimmenanteile. Stärkste Kraft wurde sie aber nirgends.

Die Grünen erzielten westlich von Berlin ihre stärksten Ergebnisse: In Potsdam und zwei weiteren Kommunen kamen sie auf über 20 Prozent. In Kleinmachnow wurden sie zudem stärkste Kraft.

In Sachsen lassen viele Gemeinden ihre Briefwahlstimmen zentral von Nachbarkommunen auszählen. Eine kleinräumige Analyse wie in Brandenburg ist dadurch nicht sinnvoll möglich. Stattdessen nun ein Blick auf die sächsischen Wahlkreise.

Die CDU wurde in drei Vierteln der Wahlkreise stärkste Kraft. Überdurchschnittlich hohe Ergebnisse fuhr sie unter anderem im südwestlichen Vogtland und in Zwickau ein. Ihre schlechtesten Werte holte sie in Leipzig und Dresden - in den meisten Wahlkreisen der beiden Großstädte wurde sie dennoch stärkste Kraft, weil die anderen Parteien oft nah aneinander auf den dahinter liegenden Plätzen liegen.

Die AfD dominiert mehrere Wahlkreise im Osten Sachsen, sowie die Region rund um die Stadt Meißen. Im Westen des Landes und in den Großstädten schneidet die Partei schlechter ab, ist aber überall zweistellig vertreten.

Die Grünen holen in Leipzig und Dresden ihre besten Werte, in zwei Leipziger Wahlkreisen bekam sie jede vierte Stimme. Hier schaffte es die Partei auch, die CDU hinter sich zu lassen und stärkste Kraft zu werden. Im ländlichen Raum erzielt die Partei deutlich geringere Werte, liegt vielerorts sogar unter fünf Prozent.

Auch die Linke holte in Leipzig und Dresden ihre höchsten Stimmanteile, erzielte im Wahlkreis Leipzig 2 ihren Topwert von 20 Prozent. Auf die Karte der Wahlkreisgewinner schafft sie es damit aber nicht, noch nicht einmal zweitstärkste Kraft wurde sie in einem Wahlkreis.

Die SPD holte mit rund zehn Prozent der Zweitstimmen in und um Leipzig ihre besten Ergebnisse - stärkste und selbst zweitstärkste Kraft wird man damit freilich nicht. In zwei Görlitzer Wahlkreisen landeten die Sozialdemokraten unter der Marke von fünf Prozent.