Fuchs wurde 2002 erstmals in den Bundestag gewählt und war ab November 2009 stellvertretender Fraktionsvorsitzender. In seiner Heimatstadt Koblenz saß der Apotheker und Unternehmer von 1990 bis 2006 im Stadtrat. Er hatte nach Angaben des Bundestages Positionen in mehreren Handelsverbänden inne und war von 1992 bis 2001 Präsident des Bundesverbandes des Deutschen Groß- und Außenhandels.