Diskussion um höhere Steuern für Reiche führen

Er mahnte mehr Tempo bei Reformen an: »Wir haben in Niedersachsen innerhalb von 200 Tagen ein LNG-Terminal hochgezogen, aber das Aufstellen von Windrädern dauert immer noch zu lange.« Zudem kündigte er an, im kommenden Jahr werde die SPD Diskussionen über gerechte Steuern »sehr klar führen« und bekräftigte, diejenigen, die viel hätten, müssten mehr leisten zur Finanzierung des Gemeinwohls.