Er rate dazu, solche öffentlichen Diskussionen auch in der Koalition nicht zu führen, so Klingbeil über die Panzerfrage. Die »aufgeregten Debatten« der vergangenen Tage würden nicht helfen. »Der größte Gefallen, den wir Wladimir Putin tun können, ist, dass wir uns im westlichen Bündnis, in der deutschen Politik gerade auseinanderdividieren.«

»Volle Rückendeckung« für den Kanzler

Neben der Rüge für die eine Seite versuchte sich Klingbeil in Verständnis für die andere Seite. In der SPD-Spitze gebe es »volle Rückendeckung« für den Grundsatz des Kanzlers, sich in der Frage eng international abzustimmen. »Wir achten darauf, dass wir selbst nicht Kriegspartei werden«, sagte der SPD-Chef. Scholz werde »zu hundert Prozent« unterstützt. Der Kanzler müsse in der Entsendung der Panzer eine Entscheidung »von historischem Ausmaß« treffen, das brauche Zeit.