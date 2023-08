SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich »fassungslos« über den erneuten Streit in der Ampelkoalition geäußert. Die Aufgabe der Regierung sei in einer historischen Umbruchphase »Sicherheit, Orientierung und Stabilität« zu geben, sagte Klingbeil am Donnerstagabend in Frankfurt. »Ich dachte, dass alle das verstanden haben.«