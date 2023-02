Trotz des historisch schlechten Abschneidens der SPD bei der Wahl in Berlin setzt SPD-Chef Lars Klingbeil weiterhin auf Franziska Giffey als regierende Bürgermeisterin. Giffey sollte die Chance bekommen, länger als ein Jahr lang »die Dinge in Berlin zu verändern«, sagte Klingbeil am Montag bei einem Bürgergespräch in Erfurt.