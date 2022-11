Peking sei danach ein Stück weit auf den Kurs eingeschwenkt, vor einem Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine zu warnen. »Deshalb war es richtig, dass der Kanzler an seinem Chinabesuch trotz der Kritik auch in Deutschland festgehalten hat«, sagte Klingbeil.

China steht wegen seiner aggressiven Politik gegenüber Taiwan sowie des Umgangs mit der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Kritik (lesen Sie hier mehr über den Unterdrückungsapparat ). Die Regierung in Peking hat in jüngster Zeit keine Bereitschaft erkennen lassen, ihre Linie zu ändern. Die westlichen Länder sind von Chinas Wirtschaft deutlich abhängiger als etwa von Russland. Sollten sich die Beziehungen zu China weiter abkühlen, so die Sorge, könnte Peking mit seinem wirtschaftlichen Einfluss massiven politischen Druck ausüben.