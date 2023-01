Sächsische Lokalpolitiker sorgen mit Äußerungen über Geflüchtete immer wieder für Schlagzeilen. So hatte im Dezember der Bautzner Landrat Udo Witschas (CDU) in einer Weihnachtsansprache gesagt, er habe keineswegs die Absicht, Turnhallen zu belegen, um Asylbewerber unterzubringen . »Es ist nicht unsere Absicht, den Sport, ob nun den Schul- oder den Freizeitsport, jetzt für diese Asylpolitik bluten zu lassen.« Es werde aber auch nicht dazu kommen, dass »Menschen, die unsere Kultur nicht kennen, die unsere Regularien nicht kennen«, in Mehrfamilienhäusern oder in leer stehenden Wohnungen untergebracht würden. Dafür werde er nicht »die Gefährdung des sozialen Friedens« in Kauf nehmen. Ministerpräsident Michael Kretschmer stellte sich im Anschluss hinter Witschas. Dessen Aussagen seien aus dem Kontext gerissen worden.