Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat eine Untersuchung der Vorfälle durch eine gemeinsame Ermittlungsgruppe von Dänemark, Schweden und Deutschland angekündigt. Nach Angaben von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) könnte die Angelegenheit auch ein Fall für den Generalbundesanwalt in Karlsruhe werden, im Raum stehe eine mögliche »verfassungsfeindliche Sabotage mit Auswirkungen auf Deutschland«.

In seinem Schreiben an die deutsche Wirtschaft warnt das BKA nun, dass es zu weiteren Sabotageaktionen gegen kritische Infrastruktur kommen könnte – »in quantitativ und gegebenenfalls auch qualitativ gesteigerter Form«. Attacken könnten sich gegen Gas- und Stromleitungen sowie Internetkabel in der Tiefsee richten, so die Staatsschützer, aber auch Offshore-Anlagen oder Einrichtungen an Land wie LNG-Terminals oder Windkraftanlagen könnten »ein weiteres Angriffsziel darstellen«. Auch Cyberattacken seien hier »in Betracht zu ziehen«, schreibt das BKA.